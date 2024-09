États-Unis : la tempête Hélène fait 30 morts dans l'agglomération d'Asheville, en Caroline du Nord

La tempête Hélène, qui a commencé à toucher les États-Unis dans la soirée du jeudi 26 septembre, a provoqué d'importants dégâts et fait 30 morts dans l'agglomération d'Asheville, en Caroline du Nord.

Asheville (États-Unis) est recouverte par les eaux. Cette ville touristique de Caroline du Nord est coupée du monde, 24 heures après le passage de la tempête Hélène. Il n'y a plus d'électricité et plus de réseau de téléphonie. Toute la ville est défigurée. "C'est vraiment effrayant, on ne s'y attend pas", témoigne un habitant. Dans cette seule agglomération, 30 personnes sont mortes à cause de la tempête.

11 morts en Floride

Dans l'État de Caroline du Nord, 400 routes restent fermées, 700 000 clients sont privés d'électricité et les habitants se ruent sur les stations essence. La tempête Hélène a commencé son périple meurtrier dans la soirée du jeudi 26 septembre au sud des États-Unis, sur les côtes de Floride, où les pompiers dénombrent 11 morts, malgré d'importants moyens déployés, comme pour un plaisancier et son chien, hélitreuillés et sauvés in extremis.