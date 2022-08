Episodes cévenols ou méditerranéens, "medicane" ou orage en "V", quels sont ces phénomènes météo ?

Les orages ont débuté mardi 16 août après-midi sur un arc allant de l’Aude au Var. Ces orages sont accompagnés "d’une forte activité électrique, de chutes de grêle et de forts cumuls de précipitation, de 20 à 50 millimètres d'eau en moins d’une heure, et des rafales de vents autour de 70 à 90 km/h", précise Météo-France. Cette situation se rapproche de la définition d'un épisode méditerranéen.

Episode méditerranéen

Les épisodes méditerranéens sont de violents orages provoqués par des remontées d'air chaud et humide en provenance de Méditerranée, qui rencontrent les masses d'air froid venant du nord-ouest. D'habitude, ces épisodes méditerranéens se produisent en septembre-octobre, moment où la mer est la plus chaude, ce qui favorise une forte évaporation. En ce moment, la Méditerranée est 3 à 5 degrés plus chaude que l’an dernier.

Cette rencontre des masses d'air chaud avec les masses d'air froid vient se bloquer sur les principaux massifs (contreforts alpins, Cévennes notamment) qui forment un effet cuvette. Là, de violentes intempéries se déclenchent. Les orages qui naissent de cette confrontation sont souvent stationnaires, bloqués par ces massifs. Il s'agit alors d'une série d'orages qui se succèdent sur une zone donnée pendant 12 à 36 heures avec des cumuls de pluies très importants. Ils déversent en quelques heures 150 à 300 millimètres d'eau alors qu'un orage provoque environ 50 millimètres d'eau. Une telle masse d'eau en si peu de temps engendre des conséquences hydrologiques importantes avec des inondations, accentuées par le fait que les sols arides sont incapables d'absorber ces quantités d'eau.

Episode cévenol

On parle d'"épisode cévenol" lorsque le phénomène affecte le massif des Cévennes qui bloque les pluies de façon durable. Le dernier épisode majeur date de septembre 2020, où il est tombé plus de 700 millimètres en 12 heures dans les Cévennes gardoises à Valleraugue (Gard). Le massif est réputé pour l'intensité des épisodes qui l'affecte, et le terme est souvent employé pour caractériser tout épisode apportant des pluies diluviennes sur les régions méridionales. Cependant, les mêmes mécanismes sont à l'œuvre sur l'ensemble du littoral méditerranéen, comme dans le Roussillon, en Italie, en Grèce ou encore au Maghreb. Le terme apparaît donc comme étant trop localisé et fut peu à peu remplacé par "épisode méditerranéen".

"Medicane", orage extrême

Autres phénomènes redoutables, les épisodes de "medicane". Composé du mot anglais "hurricane" (ouragan) et de "Méditerranée", il désigne une tempête extrême. En raison des températures élevées de l'eau en Méditerranée après les vagues de chaleurs de cet été, leur intensité pourrait être plus importante. La mer étant très chaude et la température commençant à se dégrader sur le littoral, cela va entraîner davantage d'humidité, et potentiellement de très fortes pluies.

À l’instar de ce qui se produit dans une dépression tropicale, les nuages s’organisent de manière symétrique autour d’un axe, comme si un œil se formait au centre du système. En novembre 2011, le littoral du Var et des Alpes-Maritimes avait subi des rafales de vents jusqu'à 157 km/h des fortes pluies. Plus récemment, en septembre 2020, la Grèce avait été touchée par ce type de dépression méditerranéenne.

Orage en V

Les orages en "V" sont un autre phénomène de la sous-famille des épisodes méditerranéen. Il s'agit d'un orage stationnaire, qui s'alimente de manière durable sur une même zone géographique au lieu de progresser. Il se nourrit des courants d'air chaud et humides venus de la mer et prend du volume : vu de dessus, il ressemble à une tache d'huile qui s'étale avec une pointe quasi fixe par laquelle il s'alimente en humidité. Le nuage d'orage atteint des altitudes très élevées, la température chute à -75°C, ce qui aboutit à des précipitations intenses (pluies, grêle).