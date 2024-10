En images Torrents de boue, villages dévastés, voitures emportées... Des inondations historiques ravagent le sud-est de l'Espagne

"On dirait la fin du monde." En Espagne, la région de Valence, sur la côte méditerranéenne, a connu mardi 29 octobre des orages extrêmes à l'origine de crues soudaines et d'inondations historiques dans plusieurs villes, surprenant les habitants chez eux ou dans leur voiture. Provoquées par une "goutte froide", une dépression isolée en haute altitude à l'origine de pluies subites et violentes qui peuvent durer plusieurs jours, les intempéries ont fait au moins 51 morts et d'importants dégâts. Alors que les eaux de la Méditerranée battent régulièrement des records de chaleur, des phénomènes météorologiques particulièrement violents touchent cet automne le pourtour méditerranéen, témoignant de l'impact du réchauffement climatique sur cette région particulièrement exposée.

Sur les réseaux sociaux, les sinistrés ont fait part de leur désarroi face à une situation qualifiée de "déluge" et de "catastrophe inédite".

Des crues qui emportent tout sur leur passage

Dans l'après-midi, des habitants ont publié des images montrant des voitures charriées dans les rues par des torrents de boue, comme dans la petite ville d'Utiel ou dans les communes voisines de Requena et de Chiva.

¡Dantesco! La fuerza del agua. Esta tarde (29/10/2024), así están algunas calles de #Utiel (#Valencia) tras el desbordamiento del #RíoMagro. Se han registrado casi 200 litros por metro cuadrado. Vídeo vía @meteo_requena. pic.twitter.com/mB2I0zkKC4 — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) October 29, 2024

Ces images, tournées de l'autre côté de la rue, suivent les véhicules qui s'empilent et s'écrasent contre les bâtiments. Ils sont emportés par une crue du Magro, la rivière qui traverse la commune avant de rejoindre la Jucar et de se jeter dans la Méditerranée, au sud de Valence.

🚨🇪🇸 Decenas de muertos y desaparecidos ha dejado la #DANA que golpea a España.



Las zonas más afectadas son el sur y este de la Península Ibérica; regiones como Valencia y Albacete están en alerta máxima. 🌊 pic.twitter.com/JoLpq5DwC3 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) October 30, 2024

ATENCIÓN ‼️ sigue descargando en #valencia

Turís llega a los 200 l/m2 dato @AEMET_Esp Requena sin luz avisan los vecinos ... Y esto es Utiel 👇

Va a ser la zona 0 de la #dana pic.twitter.com/zlKarfUqnW — Tutiempo (@tiempobrasero) October 29, 2024

Més vídeos de Chiva. La Rambla del Poyo totalment desbordada inundant la localitat. Més de 400 l/m² a la zona. Desconeixem l'autor del vídeo. pic.twitter.com/oiw47jdarn — AVAMET (@avamet) October 29, 2024

Entre Picaña et Paiporta, la force du courant de la rivière chargée de débris emporte un pont, toujours dans la région de Valence.

Un puente de Picaña (Valencia) se derrumba por la crecida del río como consecuencia de la DANAhttps://t.co/dS3fyCp7oMpic.twitter.com/F3yFVPHJx2 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 29, 2024

Dans la province d'Albacete, plus au sud et dans les terres, les précipitations ont aussi alimenté des torrents de boue puissants qui ont dévalé les rues de Letur.

Última hora de la DANA en España: un desaparecido en Valencia, carreteras cortadas y clases canceladas



En Letur (Albacete) las lluvias torrenciales han provocado una riada



📽@RTVEclm

▶https://t.co/dS3fyCp7oM pic.twitter.com/zDTDYdxnFC — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 29, 2024

Desde la Diputación albaceteña advierten de que Letur ha sido la localidad “más golpeada” por la DANA de la provincia 👇



Hay personas aisladas en sus casas, vehículos arrastrados, daños severos en infraestructuras y calles "totalmente anegadas" https://t.co/XPkQ4J3DIr pic.twitter.com/mm2oQV1kEs — elDiario.es (@eldiarioes) October 30, 2024

Plusieurs routes ont été coupées et la circulation des trains a été interrompue sur les lignes concernées, notamment entre Madrid et Valence. En raison des intempéries, un train à grande vitesse transportant 276 passagers a déraillé dans la région méridionale d'Andalousie, mais personne n'a été blessé, a déclaré le gouvernement régional.

Douze vols qui devaient atterrir à l'aéroport de Valence ont été détournés vers d'autres villes d'Espagne, selon l'opérateur aéroportuaire espagnol Aena. Dix autres vols qui devaient partir ou arriver à l'aéroport ont été annulés.

Des naufragés de la route

Au fil des heures, les témoignages de personnes coincées par les intempéries se multiplient sur les réseaux sociaux. Sur la route qui entre dans Valence, la V30, ou encore sur l'autoroute A3, des personnes se réfugient sur le toit des véhicules ou tentent de se mettre à l'abri en hauteur, sur des ponts ou dans les étages d'un centre commercial.

Coches atrapados en la V30 en Valencia. Zona Picanya, Catarroja, la torre baja todo el agua del barranco desbordado. Hay un montón de personas atrapadas. Entre ellos mi marido pic.twitter.com/88RwoBst7K — Cristina Nácher (@crinacba) October 29, 2024

Estamos atrapados en el puente de Sedaví.

Hemos tenido que abandonar los coches en la Pista de Silla.

Hay gente jugándose la vida por llegar al puente, y otros por sacarles. pic.twitter.com/Nuqi6q2Ocb — Rafa Muñoz García (@rafamunozgarcia) October 29, 2024

🚨 #DANA | Diversos clients atrapats en l'Ikea d'Alfafar, que ha quedat completament negat per les pluges.



Davant la situació d'emergència les autoritats recomanen no fer cap desplaçament en vehicle que no siga necessari i informar-se només per canals oficials i per À Punt.… pic.twitter.com/ZzfsH7AAZu — À Punt NTC (@apuntnoticies) October 29, 2024

A la tombée de la nuit, une jeune femme relaie le témoignage d'une amie, jointe sur WhatsApp et piégée par les eaux après que sa voiture a été emportée. "C'est comme être en pleine mer", s'alarme-t-elle, accrochée à la végétation. Elle a finalement été secourue.

@GVA112 Mi amiga Maite Jurado López está atrapada en Paiporta cerca del centro residencial SAVIA Paiporta.

Se ha quedado atrapada por el agua, agarrada a una planta y su coche ha sido arrastrado por la corriente, está sola y no tiene mucha cobertura.#emergències112CVA pic.twitter.com/sunjtadG1c — deliplus (@LausMt) October 29, 2024

Des opérations de secours très périlleuses

Tout au long de la journée ainsi que tard dans la nuit, les secours sont partis à la recherche de personnes bloquées par les intempéries, nombreuses à alerter les médias et les réseaux sociaux pour faire part de situations catastrophiques.

Moment en que els rescatadors del GERA i helicòpter V-990 de @BombersValencia arriben a un vehicle atrapat per l'aigua a Alzira i rescaten el seu conductor i després també un altra conductora a Alzira.

La màxima prioritat dels bombers està sent els rescats en tota la província. pic.twitter.com/KagEyOTpdX — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) October 29, 2024

Hemos conseguido que el helicóptero nos viera y rescatara a esta mujer en Utiel que se había quedado atrapada en su casa de madera con sus gatos y su perro. Increíble rescate. #DANA #Valencia @AytoDeUtiel @DGobiernoCV pic.twitter.com/M3sYnLcoYV — Javier Ballesteros (@JaviNakama_) October 29, 2024

"Nous faisons face à une situation sans précédent", a déclaré le président de la région de Valence, Carlos Mazon. Le gouvernement central a mis en place une cellule de crise, qui s'est réunie pour la première fois mardi soir, et a envoyé dans la région de Valence une unité de l'armée spécialisée dans les opérations de sauvetage. "Je suis avec inquiétude les informations sur les personnes disparues et les dégâts causés par la tempête ces dernières heures", a écrit le Premier ministre Pedro Sanchez sur X, invitant la population à suivre les conseils des autorités. "Soyez très prudents et évitez les déplacements inutiles."