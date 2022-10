En images Intempéries : une "mini-tornade" dans la Somme et un "épisode de vents violents" dans le Pas-de-Calais causent d'importants dégâts

Intempéries : une "mini-tornade" dans la Somme et un "épisode de vents violents" dans le Pas-de-Calais causent d'importants dégâts

De violentes intempéries sur le nord de la France. Une "mini-tornade" s'est abattue, dimanche 23 octobre, sur Conty, près d'Amiens dans la Somme, a déclaré la préfecture du département. "Plusieurs infrastructures et habitations ont été endommagées" sur cette commune et celle d'Ô-de-Selle, a-t-elle précisé, comptabilisant "une soixantaine de bâtiments" au total. "Aucune victime" n'est à déplorer, selon les autorités, mais "dix foyers doivent être relogés" et "plusieurs dizaines" d'autres ont été privés d'électricité.

Imposante supercellule tornadique sur le sud du Pas-de-Calais ce dimanche 23 octobre, vue par son flanc oriental depuis le département du Nord, à l'heure où la tornade frappait Bihucourt. Éclairs incessants et mammatus au sud du mésocyclone (à gauche sur la photo).

Credit: Jacky Demarcy

Un village du Pas-de-Calais "ravagé" en "quasi-totalité"

Les sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais ont pour leur part fait état d'"un gros phénomène météorologique localisé sur la commune de Bihucourt en particulier", mais aussi "les communes d'Ervillers et Hendecourt-lès-Cagnicourt", survenu vers 19 heures. Cet "épisode de vents violents" et ces fortes rafales "de type tornades" ont fait "un blessé léger" à Bihucourt, selon la préfecture.

TORNADE confirmée ! Première vidéo du phénomène impactant la commune de Buhicourt dans le Pas-De-Calais. D'importants dégâts sont signalés.



Credit: Robin G.

A Bihucourt, les intempéries ont nécessité "le relogement d'environ 150 habitants". "Des arbres et des poteaux électriques sont tombés sur la chaussée", ajoute la préfecture. "Il y a eu une tempête, une tornade qui a ravagé la quasi-totalité du village", a réagi le maire de la commune auprès de franceinfo. "Certaines maisons sont rasées, écroulées, il y a des toitures arrachées. L'église est en partie détruite", a déploré Benoît-Vincent Caille.

La préfecture du Nord a également signalé des "coupures d'électricité". Près de Douai, les vents ont arraché des toitures. Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a exprimé sa "solidarité avec les habitants des communes touchées".