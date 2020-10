Tempête Alex : dans les Alpes-Maritimes, "on s'attend à des débordements et des cumuls d'eau qui risquent de battre des records", s'inquiète le préfet

Les évacuations ont commencé dans ce département placé en vigilance rouge pluie-inondations et risque de crues. Le phénomène de vague submersion "se durcit" et le niveau des cours d'eau ne cesse d'agmenter. Plus de 8 000 foyers ont été privés d'électricité.

Les Alpes-Maritimes, en vigilance rouge pluie-inondations et risque de crues, font face, vendredi 2 octobre, à la tempête Alex. De fortes précipitations, un vent violent avec des rafales jusqu'à 120 km/h, et des orages frappent le département. Des vagues de plus de 2m50 sont également attendues dans la soirée et la vigilance rouge doit durer jusqu'à 2 heures du matin, selon Météo France. Plus de 8 000 foyers ont été privés d'électricité et de nombreux habitants ont commencé à être évacués.

"Plus de 600 personnes sont mobilisées sur le terrain avec beaucoup de moyens", indique ce vendredi vers 18h30 sur franceinfo René Dies, directeur du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes. Les pompiers ont réalisé "200 interventions". Le travail des équipes de secours est particulièrement dangereux car ils font face "à des crues torrentielles et on risque de mettre en péril les sapeurs-pompiers", explique René Dies.

Les habitants priés de rester chez eux

Le directeur du SDIS des Alpes-Maritimes indique que des pluies torrentielles s'abattent en ce vendredi soir sur le département et notamment à Saint-Martin Vésubie "qui constitue le point actuellement le plus touché". René Dies demande à la population de rester chez elle. "On est à des niveaux d'eau qui n'ont jamais été mesurés sur le secteur de Saint-Martin Vésubie, c'est quelque chose d'inédit", insiste-t-il.

"Il y a des cours d'eau qui sont de plus en plus chargés, des villages qui sont menacés. Des évacuations ont commencé", indiquait le préfet des Alpes-Maritimes en fin d'après-midi. Cela a commencé par les zones montagneuses des vallées de la Tinée, de la Roya et de la Vésubie.

A 18H ce vendredi, plus de 8 000 foyers étaient privés d’électricité dans le département, selon les informations de France Bleu Azur, notamment à St Martin Vésubie, Belvédère et Roquebilière.1 600 coupures ont été recensées dans la Vallée de la Roya, précise le préfet."Les prochaines heures vont être encore difficiles parce que nous n'avons pas encore atteint le cumul maximal de ces chutes de pluie, de ces orages", s'inquiète Bernard Gonzalez.

Le phénomène de vague-submersions qui était attendu est en train de se durcir. Les eaux ont du mal à s'écouler sur le littoral.Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimesà franceinfo

"On s'attend à des débordements et des cumuls qui risquent de battre des records connus jusque-là", poursuit le préfet des Alpes-Maritimes.

Ce vendredi matin, les principaux centres commerciaux du département ont été fermés par précaution et le trafic des trains interrompu depuis la mi-journée. Tous les établissement scolaires des Alpes-Maritimes ont également portes closes. Toutes les sorties des ports de plaisance sont interdites ainsi que l'accès aux massifs forestiers.

Pas de classe ce vendredi dans le Var

Dans le département voisin du Var, placé en vigilance orange pluie-inondations et orages, tous les établissements scolaires sont également fermés, de même que les crèches, haltes-garderies et centres de loisirs des 51 communes de l'Est du département.

La rivière du Var amont est en vigilance orange aux crues. La préfecture appelle la population à différer ses déplacements et à ne pas s'engager en voiture ou à pied sur une route inondée : "30cm d'eau suffisent pour emporter une voiture", signale-t-elle.

L'Ardèche, la Drôme et le Vaucluse ne sont plus en vigilance orange annonce Météo France vendredi vers 18h30. Il reste donc 12 département en orange pour vent violent, pluie inondation ou vague-submersion.