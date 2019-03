Vents violents : 44 départements de la moitié nord de la France en alerte orange, des rafales jusqu'à 130 km/h enregistrées dans la nuit

Ce qu'il faut savoir

Le vent souffle sur la moitié nord de la France. Au total, 44 départements – de la Bretagne au Grand Est en passant par l'Ile-de-France et les Hauts-de-France – sont en alerte orange aux vents violents, lundi 4 mars. Jusque-là épargné, l'Allier a rejoint la vigilance orange à 6 heures.

Le vent "va se renforcer en fin de nuit et début de matinée", prévient Météo France dans son bulletin. Les rafales devraient ensuite faiblir "en première partie d'après-midi" pour les départements les plus à l'ouest et "en fin d'après-midi pour les autres", prévient l'institut météorologique. Suivez la situation en direct sur franceinfo.

Des rafales jusqu'à 130km/h en Bretagne. C'est ce qu'indiquent les relevés de cette nuit, enregistrés dans les stations météo de la Pointe du Raz (Finistère) ainsi qu'à Belle-Ile (Morbihan), note France Bleu Breizh Izel. Il a soufflé jusqu'à 106 km/h à Nantes (Loire-Atlantique), et jusqu'à 115 km/h sur l'île d'Yeu (Vendée), selon France Bleu Loire Océan.

En Ile-de-France, des vents à 108 km/h ont été enregistrés à Pontoise (Val-d'Oise). Dans la région, les rafales sont "généralement comprises entre 50 et 70 km/h" dans la région, note Météo France.

Dans les Hauts-de-France, les rafales sont comprises "entre 70 et 90 km/h". Il a par exemple soufflé jusqu'à 105 km/h au Plessis-Belleville (Oise) cette nuit.