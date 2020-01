DIRECT. Tempête Gloria : l'Aude passe à son tour en vigilance orange pluie-inondations, alerte maintenue dans les Pyrénées-Orientales

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GLORIA

: Bonjour @SamLeMulot, et merci pour le tuyau ! En effet, Keraunos relaient vidéos et photos très impressionnantes de la tempête , notamment en Espagne. Je vous en passe quelques unes.

: je vous conseille le site Keraunos, observatoire des tornades... Toujours des images intéressantes lors de phénomènes météos exceptionnels...Bonne journée !

Faisons le point sur l'actualité à suivre aujourd'hui :









Les plaidoiries du procès du producteur déchu, accusé de viol et d'agression sexuelle par deux femmes, commencent aujourd'hui à New York. Plus de deux ans après les accusations à l'origine de la vague #MeToo, Harvey Weinstein risque la perpétuité à l'issue de ce procès étalé sur six semaines. Le jury populaire a été composé la semaine dernière.









Toujours outre-Atlantique, le procès en destitution de Donald Trump se poursuit au Sénat. Hier, la première journée de ce rendez-vous historique était consacrée à la mise en place des règles dans lesquelles le président des Etats-Unis sera jugé. Le chef de la majorité (républicaine) au Sénat, Mitch McConnell, souhaite que les choses aillent vite et espère un acquittement dans un délai de deux semaines.









Un premier cas de contamination a été relevé aux Etats-Unis, près de Seattle, dans la soirée d'hier soir. Un homme d'une trentaine d'année est rentré d'un voyage en Chine le 15 janvier. S'il n'a pas fréquenté l'un des marchés contaminés de Wuhan, foyer de l'épidémie au centre du pays, il a voyagé dans la région et a notamment pris l'avion depuis cette ville pour rentrer aux Etats-Unis. Il s'agit du dernier pays touché après la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et Taïwan. En France, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a tenu une conférence de presse durant laquelle elle a estimé que le risque d'arrivée du virus sur l'Hexagone était "faible mais pas exclu". Une réunion de crise est également prévue à l'OMS dans la journée.









De fortes pluies et de la neige sont attendues dans les Pyrénées-Orientales, où passe la tempête Gloria. Le département du sud de la France est placé en vigilance orange Météo France ce mercredi, après avoir privé d'électricité jusqu'à 7000 foyers hier. La vigilance orange concerne également le risque d'avalanches, en raison des importantes chutes de neige sur les massifs montagneux du département depuis mardi.