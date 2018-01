DIRECT. Onze départements en vigilance orange aux intempéries

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: "Les conditions de tournage étaient compliquées, jeudi, car il y avait beaucoup de pluie", explique à franceinfo Emmanuel Duclos. Il rappelle qu'un tel tournage ne s'improvise pas. Le vidéaste a dû contacter l'aéroport voisin de Dinard, et obtenir des autorisations de la préfecture et de la mairie.

: Comme un oiseau au cœur de la tempête. Un photographe-vidéaste de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a tourné une vidéo, jeudi et vendredi, au dessus de la cité corsaire. Les images sont à couper le souffle.









(EASY RIDE)

: La Corrèze est sous les eaux. Et les images sont impressionnantes. France Bleu Limousin a compilé plusieurs clichés pris par des drones. Ils ont été réalisés par une entreprise briviste, LCM Drone.













(LCM DRONE)



: Le passage en France des tempêtes Carmen et Eleanor a occasionné plus de 150 000 sinistres, pour un coût estimé à environ 200 millions d'euros, selon une première estimation de la Fédération française de l'assurance. "Ces chiffres pourraient être amenés à évoluer au regard des risques d'inondations toujours en cours", précise-t-elle. Onze départements sont toujours en vigilance orange en raison des risques d'inondations dus aux crues.

: La Corrèze est l'un des 11 départements toujours en vigilance orange aux crues et aux inondations. Un journaliste de France 3 Brive, partage des photos d'un barrage où le courant est particulièrement violent.

: Soyez vigilants si vous comptez vous promener dans les bois, notamment dans l'Eure ou en Seine-Maritime. France Bleu explique que les vents violents et les pluies diluviennes de la tempête Eleanor ont fragilisé les forêts. Des arbres peuvent tomber et l'Office national des forêts appelle à la prudence.





: Il n'y a plus que onze départements en vigilance orange aux crues et aux inondations. Restent concernés : les Ardennes, la Corrèze, la Dordogne, le Doubs, la Gironde, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges. Voici la nouvelle de vigilance carte de Météo France.







(METEO FRANCE)

: Une grande partie du pays est sous la pluie ou sous les nuages aujourd'hui. En matinée, un temps particulièrement pluvieux s'étend du Sud-Ouest jusqu'à l'Alsace et la Franche-Comté. En journée, les pluies gagneront la Champagne-Ardenne, puis le Bassin parisien et le Centre. Le temps restera nuageux, mais sec, sur le nord-ouest du pays et les Hauts-de-France avec quelques rares averses côtières.



Ce matin, les températures sont en baisse. Elles affichent 2 à 7 °C en général, jusqu'à 8 à 12 °C près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 7 à 12 °C sur la plupart des régions, jusqu'à 13 à 15 °C dans le Sud-Est.









Voici la carte pour ce matin :







Et voici celle de cet après-midi :











: Météo Franceévoque des "crues significatives sur de nombreux cours d'eau". A Lyon, le Rhône et la Saône sont déjà sortis de leur lit. Le niveau de la Seine dans la région de Rouen, de la Garonne et de la Dordogne dans le Sud-Ouest, et de d'autres cours d'eau dans le Grand Est ou en Franche-Comté s'est également fortement élevé.

: Météo France maintient 14 départements en vigilance orange en raison des risques d'inondations dus aux crues. Sont concernés : les Ardennes, la Corrèze, la Dordogne, le Doubs, la Gironde, le Jura, le Lot, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire et les Vosges.



Voici la carte de Météo France :













(METEO FRANCE)