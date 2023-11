Direct Inondations dans le Pas-de-Calais : "Nous allons maintenir ce territoire sous vigilance" face à un risque de précipitations lundi, prévient Christophe Béchu

Le Pas-de-Calais reste sous la menace des eaux. Météo-France a maintenu le département en vigilance rouge, vendredi 10 novembre, à la fois pour "crues" et "pluie-inondation". "On escompte, pour 16 heures, un début d'accalmie qui devrait durer tout le week-end", a déclaré Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, sur franceinfo. "Mais avec quelques inquiétudes à nouveau pour le début de la semaine prochaine", car "il pourrait à nouveau y avoir des précipitations", a-t-il averti. "Nous allons maintenir ce territoire sous vigilance", prévient le ministre, sans en préciser la couleur.

Si les pluies tombées dans la nuit ont été moins fortes qu'attendues, selon France Bleu Nord, la prudence reste de mise. Les fortes intempéries, qui font "suite à des cumuls déjà exceptionnels depuis plusieurs jours" et se déroulent "dans un contexte hydrologique très préoccupant", pourraient se renforcer dans la matinée, selon Météo France. Suivez notre direct.

L'état de catastrophe naturel bientôt déclenché. L'état de catastrophe naturelle doit être déclenché le 14 novembre pour les villes touchées, a confirmé le ministre de la Transition écologique sur franceinfo. "On a besoin de rassurer les populations de notre soutien", a ajouté Christophe Béchu. Plus de 50 communes ont déjà déposé un dossier, selon la préfecture du Pas-de-Calais, mais elles sont pas moins de 130 à avoir été touchées ces derniers jours par les inondations et les crues records de la Liane, de l'Aa et de la Canche. L'assureur Axa "se rapproche" du millier de sinistres signalés dans le Pas-de-Calais et le Nord, a annoncé jeudi son directeur régional, Thibaut Denys de Bonnaventure.

Une centaine d'interventions des pompiers jeudi soir. La préfecture dénombrait jeudi soir une centaine d'interventions des pompiers et "133 évacuations de personnes" dans le département. "Restez vigilants pour vos proches et pour vous-mêmes", a rappelé Emmanuel Macron, sur X (ex-Twitter), aux habitants du Pas-de-Calais et aux "compatriotes qui subissent l'épreuve des intempéries".

Des écoles fermées. Les écoles de 200 communes resteront fermées vendredi, comme la veille. Par ailleurs, la circulation des trains reste interrompue sur deux tronçons (Boulogne-Etaples et Saint-Pol-Etaples) au moins jusqu'à samedi, "afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel", a prévenu la SNCF sur X.