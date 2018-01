DIRECT. La vigilance orange aux intempéries toujours d'actualité dans quatorze départements

Ce qu'il faut savoir

La vigilance orange est maintenue dans quatorze départements annonce Météo France, dimanche 7 janvier. L'alerte est motivée par des risques d'inondations après le passage de la tempête Eleanor qui a fait cinq morts, trois disparus et au moins 200 millions d'euros de dégâts selon une première estimation. Ces quinze départements sont situés entre le nord de l'Aquitaine et l'ouest du Massif central, dans le nord-est du pays ainsi qu'au sud.

Fortes pluies dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. On attend localement 100 à 130 mm d'eau en 24 heures dans l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, ces trois départements sont concernés par une alerte "pluie/inondation".

Alerte aux inondations et aux crues. Sont concernés par l'alerte "inondation" : l'Aisne, les Ardennes, la Dordogne, le Doubs, la Gironde, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse et la Haute-Saône. Tous ces départements ainsi que l'Aude sont placés en alerte "crue".

Les cours d'eau sous surveillance. A Lyon, le Rhône et la Saône sont déjà sortis de leur lit. Le niveau de la Seine dans la région de Rouen (Seine-Maritime), la Garonne et la Dordogne dans le Sud-Ouest, et d'autres cours d'eau dans le Grand Est ou en Franche-Comté s'est également fortement élevé.