Direct Intempéries : six départements maintenus en vigilance orange pour "vagues-submersion" et/ou "crues"

L'alerte pour "crues" a été levée pour le Gard et les Bouches-du-Rhône. En revanche, dans son bulletin de 6 heures, lundi 11 mars, Météo France a maintenu six départements en vigilance orange aux crues ou pour un phénomène de "vagues-submersion". Il s'agit de la Charente-Maritime, de la Gironde, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne. La Gironde, est également en vigilance orange pour "vagues-submersion". Suivez notre direct.

Trois morts dans le Gard. Les violentes violentes intempéries qui ont balayé le Sud-Est ont fait trois victimes dans le Gard. Le corps d'un homme, qui avait été emporté par les eaux avec son véhicule samedi, a été retrouvé dimanche à Gagnières. Les corps de deux autres personnes ont été retrouvés dans un véhicule à Goudargues.

Quatre personnes toujours portées disparues dans le Gard et en Ardèche. Les recherches pour retrouver un père et ses deux enfants à Dions (Gard) ont été suspendues dimanche soir à la tombée de la nuit. Le dispositif sera "remis en place [ce] matin et recalibré en fonction de la baisse des cours d'eau", ont précisé les pompiers du Gard. D'autres équipes de secouristes recherchent également un homme en Ardèche. Il est porté disparu depuis samedi, dans le village de Saint-Martin-de-Valamas, a précisé la préfecture du département.

Environ 3 100 foyers privés d'électricité, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Ces informations sont issues du point communiqué par Enedis à 18h30, dimanche. "Les équipes resteront mobilisées tard dans la nuit pour réalimenter les clients isolés", précisait alors Enedis.