DIRECT. Intempéries : plusieurs milliers de foyers privés d'électricité dans l'ouest de la France

"On a fait un plan crack qui a résolu un certain nombre de problèmes d'hébergement, mais qui n'a pas résolu le problème de l'espace public. Quand les riverains ne veulent pas de salles de consommation, je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup de malentendus. Parce que la réalité, c'est que quand les Suisses l'ont fait il y a 30 ans, ça a résolu le problème de de l'espace public et de la sécurité publique."

Selon Anne Sourys, interrogée sur franceinfo, les salles de consommation sont une bonne chose "pour les consommateurs car ils débutent un processus de soins. Et c'est bien pour les riverains, parce que la consommation n'a plus lieu dans la rue. En réalité on n’a pas d’autres solutions."

(MAXPPP)