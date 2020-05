DIRECT. Intempéries : plus de 300 interventions en Gironde, 110 dans les Landes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Quels sont les objets qui, pour vous, symbolisent le confinement ? Voilà l'appel lancé aux Londoniens par le chouette Museum of London, consacré à la vie de la capitale britannique. Si l'initiative a attiré l'attention de nos amis du service culture, qui en ont fait un article, j'en profite pour voler l'idée du musée en vous demandant quel objet symbolise pour vous ces derniers 55 jours ! Pour ma part, je pense à mon bureau, acheté d'occasion en urgence la veille du confinement, et bien utile en ces temps de télétravail !

: Ça y est, les sportifs de haut niveau sont autorisés à reprendre l'entraînement dans des établissements couverts et à l'exception des pratiquants de sports collectifs et de combat. Notre journaliste Fanny Lechestrier a capturé ce matin le sourire du cycliste Adrien Petit, prêt à reprendre la route. On y va mollo par contre, ce serait dommage de se blesser !

: Des maladies mortelles prospèrent dans l'ombre de la pandémie de coronavirus. Rougeole, tuberculose ou encore paludisme continuent de tuer. L'Unicef, le programme des Nations unies pour l'enfance, a indiqué en avril qu'avec la suspension des vaccinations, 117 millions d'enfants risquaient désormais d'attraper la rougeole, notamment dans les pays en développement. Retrouvez notre article sur ce drame sanitaire moins médiatique.

: Dans les transports, au travail, dans les magasins... Le masque est désormais l'accessoire indispensable pour certaines sorties. Pour bien entretenir le précieux bout de tissu, voici quelques conseils, en infographie. (BAPTISTE BOYER / FRANCEINFO)

: La vigilance rouge est levée pour la Gironde. Le département passe en orange pour les risques d'inondations. L'alerte concerne 26 départements. Les Landes restent en rouge.



(METEO FRANCE)

: #CORONAVIRUS #DECONFINEMENT Bonjour @Chou. Même avec la levée progressive du confinement "des mesures de quatorzaine ou d'isolement sont possibles pour les personnes qui entrent sur le territoire et ne proviennent pas de l'espace européen", indique le gouvernement sur son site. Mais cela ne concerne donc pas les pays de l'Union européenne, dont la Suède fait partie.



: #CORONAVIRUS #ONVOUSREPOND Bonjour. Un client m'impose un déplacement professionnel en Suède fin mai Y aura t'il une quarantaine imposée à mon retour ?Si je n'y vais pas puis je contester une sanction financière ?Merci de m'aider si possible je ne trouve pas de réponse Cordialement

: Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus tout à fait confinés qu'il faut baisser sa garde. Pour être au top, refaisons nous une nouvelle fois la vidéo des gestes barrières.

: Evidemment, le confinement n'a pas été particulièrement propice à la création d'entreprise. Les immatriculations de nouvelles entreprises au registre du commerce et des sociétés (RCS) ont chuté de 54,3% sur la période du 16 mars au 30 avril par rapport à la même période de 2019, rapporte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

: # En dépit de ce couac, le Premier ministre britannique s'est offert une petite marche matinale dans un parc londonien. Comme quoi, outre-Manche aussi, le déconfinement ne va pas sans quelques accrocs.



(BEN STANSALL / AFP)

: Au Royaume-Uni, les restrictions devront rester en vigueur au moins jusqu'au 1er juin. Hier soir, le Premier ministre l'avait indiqué en soulignant toutefois que les personnes qui ne peuvent pas télétravailler pourront se rendre sur leur lieu de travail "demain". Mais ce matin : rétropédalage. Son ministre Dominic Raab a déclaré que le retour au travail devra en fait se faire mercredi, puisque les consignes pour l'utilisation des transports en commun sont attendues pour demain, explique une journaliste de la BBC.

: Jusqu'à deux mois de pluie est tombé en 36 heures dans les Landes. Inondations, routes coupées, évacuations... Nos confrères de France 3 Nouvelle-Aquitaine nous en disent plus sur la situation dans le département, toujours en alerte rouge ce matin.

: #DECONFINEMENT #CORONAVIRUS Bonjour , ne vous en faites pas, comme nous l'expliquions dans cet article, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère de la Santé ont été très clairs dès le début de l’épidémie : non, les moustiques ne transmettent pas le coronavirus.

: #CORONAVIRUS #ONVOUSREPOND Bonjour je suis dans le sud. Les moustiques sont de sortie, peuvent ils être un vecteur de propagation du covid-19?

: Bonjour Marie-Adélaïde et bonjour à toutes et tous ! Je m'efforcerai de répondre à vos interrogations au mieux jusqu'à 18 heures (avec une petite pause déj, quand même). Et on commence tout de suite.

: Ma collègue Mathilde Goupil me rejoint dans ce live ! Elle se fera le plaisir de répondre à certaines de vos (trèèèès nombreuses) questions ! N'hésitez pas à nous les poser avec le mot-dièse !

: Bonjour . Nous avons déjà traité ce sujet. Vous trouverez les réponses à vos questions dans cet article. Bonne journée !

: Bonjour, aucun journaliste n'a parlé des déménagements à plus de 100 kilomètres... Est-ce un motif impérieux, familial ? À t on le droit de déménager à plus de 100 kilomètres ?

: D'ailleurs, retrouvons tout de suite notre journaliste Raphaël Godet, en direct de Mulhouse (Haut-Rhin).

: Bonjour @Quentin. Nous suivons également cette journée de déconfinement à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Entre la radio, la chaîne franceinfo, nos confrères de France 2 et France 3 et le web, nous avons des journalistes un peu partout, notamment dans le Grand-Est, dans l'Oise, mais aussi en Bretagne, en Loire-Atlantique ou encore dans les Bouches-du-Rhône. Je vous invite aussi à consulter les site internet de nos collègues des antennes régionales de France 3 et ceux de La 1ère, pour suivre l'actualité d'outre-mer

: Fin de déconfinement mais les médias restent quand même extrêmement parisiens ... Comme quoi le monde d'après le confinement est toujours comme celui avant. Dommage

: "Oui, on est prêts à effectuer 700 000 tests par semaine", a assuré Olivier Véran ce matin sur BFMTV. Cette enquête de la cellule investigation de Radio France montre pourtant que cet objectif sera très difficile à atteindre. Voici ses révélations sur les véritables chiffres du dépistage et sur des robots installés dans la plus grande improvisation.

(MAXPPP)



: Nous vous avons montré ce matin à quoi ressemblait les transports en commun en Ile-de-France. Dans cet article, nous partons pour Lille, où "tout est prêt depuis plusieurs jours," nous assure le directeur général d'Ilévia, le réseau des transports lillois.

: La Bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,25%, aidée par le redémarrage de certaines activités en France permis par le début du déconfinement. A 9 heures, l'indice CAC 40 gagnait 11,55 points à 4 561,19 points. Vendredi, la place parisienne avait fini en hausse de 1,07%.

: Disneyland rouvre à Shanghai avec de multiples restrictions. Il s'agit du premier site Disney dans le monde à accueillir à nouveau des visiteurs depuis le début de l'épidémie. Le parc prévoit d'accueillir au maximum 24 000 personnes par jour d'ici quelques semaines, au lieu de 80 000 d'ordinaire, après réservation obligatoire sur internet. Shen Chunchen / Imaginechina via AFP

: Un navire de guerre iranien a été accidentellement "frappé par un missile" lors d'un exercice naval dans le golfe d'Oman, selon la télévision d'Etat iranienne. Le bilan est très lourd : 19 morts et 15 blessés, selon le décompte de l'armée.

: Et puisque l'on parle des transports en commun, retrouvons notre journaliste Elise Lambert. Depuis ce matin, elle arpente le réseau francilien. Vers 9 heures, elle note que les stations qu'elle visite sont effectivement plus calme que d'habitude.

: Dans les transports en commun, "c'est une première journée qui, pour l'instant, se déroule correctement", assure le secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Djebbari. Il était l'invité de CNews.

: Notre journaliste Raphaël Godet est à Mulhouse (Haut-Rhin). Sur Twitter, il nous raconte comment la ville, qui a payé un lourd tribut dans l'épidémie, vit cette première journée de déconfinement.

: "Près de 86%" des 50 500 écoles de France doivent rouvrir à partir d'aujourd'hui, selon Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale. Elles accueilleront "plus de 1,5 million d'enfants", sur un total de 6,7 millions scolarisés en maternelle et élémentaire. La majorité poursuivra pourtant l'école à la maison. (PIERRE-ALBERT JOSSERAND / FRANCEINFO)

: Le trafic des trains est interrompu entre Caen (Calvados) et Cherbourg (Manche), prévient la SNCF sur le compte Twitter Nomad Train. En cause, "de nombreux arbres sont sur les voies". Le trafic devrait reprendre vers midi.



: Je retiens du déconfinement que le travail auprès des personnes âgées et handicapées est un travail essentiel, non reconnu. Sans collègues (puisque mon binôme est une personne à risque), j'ai passé la totalité de ces deux derniers mois à travailler. Je n'ai pris que 6 jours de repos grâce à la volonté d'aider des familles. Je me suis sentie seule comme jamais et je n'aurai pas une seule prime car mes employeurs (les bénéficiaires de mes services) n'en ont pas les moyens. Triste monde.

: Je retiens plusieurs choses. Mais je voulais juste dire que la réalité de la souffrance des hospitaliers continue et s'aggrave. Nous sommes reparties comme avant !Durée moyenne de séjour, codification des soins, quota patients soignants voilà la réalité !Tout n'est pas merveilleux, le système est à genoux.La facture paramédicale et médicale est toujours plus grande.Le dégoût des infirmières de leur métier.Ne pensez pas qu'il n'y avait que les rea et les urgences à l'hôpital. Le syndrome du héros, nous ne l'avons pas. Nous voulons juste plus de reconnaissance et des évolutions concerté pour votre santé !

: Ce que je retiens de ces deux mois, c'est un souffle dans mon quotidien de femme enceinte. Aujourd'hui, je reprends le travail (2e trimestre oblige) où, je le sais, je ne pourrai pas respecter les distances barrière. Et j'ai un peu peur...

: Dans les commentaires, vous continuez de nous raconter comment vous avez vécu ces 55 jours de confinement. Merci à tous pour vos témoignages

: Deux nouveaux foyers épidémiques (ou "clusters") ont été repérés en Nouvelle-Aquitaine et dans les Hauts-de-Seine. "Cela ne me surprend pas. Nous allons devoir apprendre à vivre avec l'épidémie", a indiqué Olivier Véran, le ministre de la Santé, sur BFMTV. Il a notamment rappelé que les régions "vertes" ne sont pas débarrassées du virus et qu'il convient donc d'y respecter scrupuleusement les gestes barrières.

: Bonjour @Emma. Se rendre à son travail figure parmi les motifs impérieux permettant de faire plus de 100 km. En revanche, il faudra présenter une attestation de l'employeur.

: Bonjour, je me trouve actuellement dans le Loir-et-cher et je travaille dans le Loiret (la distance "à vol d'oiseau" dépasse les 100km). Pourrai-je me rendre à mon travail, la semaine prochaine? (Je suis enseignante).