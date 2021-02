DIRECT. Intempéries : un mort dans le Nord, la mairie de Bordeaux ferme plusieurs accès à la Garonne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: A Bordeaux (Gironde), la Garonne a débordé ce matin et les quais sont inondés, comme le montrent des internautes.

: Météo France a retiré l'alerte dans quatre départements du nord de la France : la Seine-Maritime, l'Eure, le Val-d'Oise et les Yvelines. 21 départements restent placés en vigilance orange pour des risques de crues et de pluie-inondation.

: Une puissante tempête doit couvrir de neige nombre de villes sur la côte Est des Etats-Unis, dont New York. Hier, elle a déjà touché la capitale Washington, comme vous pouvez le voir sur ces belles images.











: Il est neuf heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



"Il y a eu une décélération de la hausse de l'épidémie", a déclaré Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, ce matin sur franceinfo. Le couvre-feu "a un effet".





Le président du Conseil européen, Charles Michel, "condamne fermement" le coup d'Etat perpétré en Birmanie par l'armée et réclame la libération de "tous ceux qui ont été illégalement détenus". Suivez la situation dans notre direct.





25 départements du Sud-Ouest et du Nord sont placés en vigilance orange pour des risques de crues ou de pluie-inondation. La ville de Bordeaux (Gironde) a fermé ce matin plusieurs voies en prévision d'un débordement de la Garonne.

: Alors que le département de la Gironde est placé en vigilance orange pour des risques de crues, la mairie de Bordeaux a fermé plusieurs rues ce matin. "Des débordements significatifs de la Garonne sont attendus lundi 1er février à partir de 8 heures", indique Sud-Ouest, qui donne le détail des fermetures de voies.

: Dans les Landes, l'axe Bordeaux-Hendaye-Irun, coupé hier pendant plusieurs heures après les fortes pluies, est ce matin de nouveau ouvert aux trains, a appris France Bleu Gascogne. La circulation, notamment des TGV, a repris progressivement dans la soirée. Les Landes, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques restent en vigilance orange à cause des risques de crues.

: Le drame a eu lieu à Berlaimont, dans l'Avesnois, à quelques kilomètres de Maubeuge. Cet habitant était sorti voir l'évolution de la crue de la Sambre et s'est retrouvé pris au piège par le niveau de l'eau. Sa femme a donné l'alerte, ne le voyant pas revenir.

: Un homme de 70 ans est mort dans les Hauts-de-France hier soir, pris au piège par la montée de l'eau, a appris France Bleu Nord auprès des pompiers.

: Météo France a placé 25 départements du Sud-Ouest et du Nord en alerte orange pour des risques de crues ou de pluie-inondation.

: On jette un coup d'œil à la météo ? Le temps sera pluvieux aujourd'hui au sud de la Loire, et neigeux dans les Alpes et les Pyrénées.







: On démarre avec un point sur l'actualité :



La France a enregistré près de 20 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, tandis que le nombre des hospitalisations et des réanimations est en hausse, selon les chiffres officiels diffusés hier.



Vingt-cinq départements sont placés en vigilance orange ce matin. Il s'agit d'une alerte pour pluie-inondations dans quatre départements (Aveyron, Cantal, Corrèze et Puy-de-Dôme). La vigilance orange pour des risques de crues concerne 22 départements du Nord et du Sud-Ouest.





En Birmanie, l'armée a pris le pouvoir cette nuit et annoncé l'instauration de l'état d'urgence pour un an. La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et des membres de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), ont été arrêtés à l'aube.





Le texte veut être un "marqueur" du quinquennat Macron. L'Assemblée nationale entame aujourd'hui en séance plénière l'examen du projet de loi "confortant le respect des principes de la République" et qui doit permettre de renforcer l'arsenal contre l'islamisme radical.