DIRECT. Intempéries : la vigilance orange aux orages levée sur tout le pays, cinq départements en vigilance "pluie-inondation" et "crue"

Ce qu'il faut savoir

Météo France a levé, mercredi 6 juin à 6 heures, la vigilance orange aux orages dans l'est du pays, mais maintient la Charente, la Charente-Maritime, la Vienne et les Deux-Sèvres en vigilance orange "pluie-inondation" et l'Eure en vigilance orange aux crues, en raison d'une crue importante sur l'Iton.

Fortes chutes de pluies. Météo France précise avoir mesuré, pendant la nuit, de fortes précipitations notamment à Langres (Haute-Marne) où il est tombé 67mm, dont 59mm en une heure seulement, 83 mm à Glenay (Deux-Sèvres), 50 mm à Montmorillon (Vienne).

‘ 15 200 impacts de foudre. L'observatoire français ds tornades et orages violentsKeraunos a enregistré 15 200 impacts de foudre dans la nuit de mardi à mercredi, entre minuit et 6 heures. Les trois départements le plus touchés sont le Doubs (3 007 impacts), la Seine-et-Marne (2 527) et la Nièvre (1 924). La commune des Gras, dans le Doubs, a subi le plus d'impacts, avec 182 éclairs, suivie de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre) 178 impacts et Eternoz (Doubs) avec 161 éclairs.