DIRECT. Intempéries : des milliers de foyers sans électricité, quatre départements en vigilance orange

Ce qu'il faut savoir

La tempête Fabien, qui a balayé le Sud-Ouest et la Corse, a laissé des milliers de foyers sans électricité et causé l'interruption des transports entre l'île méditerranéenne et le continent en raison d'une houle et de vents violents toujours menaçants. Du côté du bilan humain, ces intempéries ont fait un blessé grave, un jeune homme de 19 ans, en Dordogne, et trois blessés légers. D'autres départements sont en vigilance orange.

Quatre départements en vigilance orange. La Savoie reste en vigilance orange avalanche et le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et la Charente-Maritime sont toujours en vigilance orange pour inondation et crues. En revanche, la vigilance orange vents forts pour la Corse est levée. Mais la Haute-Corse et la Corse du Sud restent en vigilance jaune vagues-submersion jusqu'à la mi-journée.

Des milliers de foyers sans électricité. A 21 heures, dimanche, seuls 18 000 foyers étaient sans électricité en France continentale, principalement en Nouvelle-Aquitaine, contre près de 100 000 le matin, selon le service de presse de Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. En Corse, 3 500 foyers étaient également coupés en début de soirée, selon EDF.

La Corse isolée. L'île méditerranéenne est toujours coupée du continent lundi : tous les vols sont annulés. L'aéroport d'Ajaccio, inondé, a été fermé dès samedi. Des opérations de pompage étaient en cours dimanche soir pour tenter d'accélérer la réouverture de l'aéroport d'Ajaccio. Les vols depuis les autres aéroports sont aussi suspendus. Côté mer, aucun bateau n'effectue la traversée, du continent vers la Corse ou de la Corse vers le continent, même si le trafic devrait reprendre lundi, selon la compagnie maritime Corsica Linea.

Un pont aérien mis en place. Air Corsica va mettre en place 87 vols pour la journée d'aujourd'hui, soit 11 800 sièges, à disposition des passagers. Ce pont aérien est organisé au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Bastia-Poretta. Des navettes routières sont mises en place entre les aéroports d'Ajaccio et de Bastia. Il s'agit d'un plan de transport "d'un volume sans précédent", affirme Air Corsica.