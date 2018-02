DIRECT. Vague de froid : sept départements du centre et de l'est de la France placés en vigilance orange "neige-verglas"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Après plusieurs hivers cléments, la chute des températures et le retour de la neige font le bonheur des agriculteurs. En effet, le repos hivernal est aussi nécessaire aux plantes, constate France 3.









(FRANCE 3)

: Extrait du bulletin de vigilance de Météo France : "Les précipitations se feront dans un premier temps sous forme neigeuse, donnant des hauteurs de 2 à 5 cm localement 10 cm, ce qui ne constitue pas des valeurs remarquables pour ces régions. En revanche, avant le passage en pluie et le redoux associé, il faudra surveiller le risque de précipitations verglaçantes temporaires."



: Sept départements de l'est et du centre de la France sont placés en vigilance orange par Météo France au verglas pour cette nuit, entre 3 heures et 10 heures. Sont concernés : le Cantal, la Côte d'Or, la Loire, la Haute-Loire, la Haute-Marne, le Puy-de-Dôme et la Saône-et-Loire.











: La N118 est désormais totalement rouverte à la circulation, indique cet après-midi la préfecture de police de Paris sur son compte Twitter. Cette route située au sud-ouest de Paris, très empruntée, était fermée depuis mardi soir en raison de la neige.

: La neige, c'est aussi beau vue du ciel, comme ici au dessus du Limousin.







: La Nationale 1, au nord de Paris, fermée en milieu de semaine après les fortes chutes de neige, a rouvert dans les deux sens ce midi, annonce la préfecture de police. La N118, au sud de la capitale, est en revanche toujours fermée à la circulation. Sa réouverture est "retardée de quelques heures" en raison des "fortes gelées".

: Afin de rattraper le retard, les poids lourds ont été autorisés à circuler tout le week-end. "C'est un soulagement" pour Florence Berthelot, même "si beaucoup d'entrepôts logistiques seront fermés dimanche", ce qui ne "permettra pas d'assurer toutes les livraisons". "Nous aurons donc encore du retard à rattraper en début de semaine", a-t-elle ajouté.

: Les transporteurs routiers dont les camions ont été interdits de circuler en raison des chutes de neige cette semaine vont réclamer à l'Etat "une indemnisation", annonce sur franceinfo la déléguée générale de la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR), Florence Berthelot. "Nous allons le demander parce qu'il faut bien comprendre que le préjudice est considérable, les entreprises ont beaucoup souffert", a-t-elle souligné, estimant "les pertes à au moins 60 millions d'euros par jour".

: Le tronçon central de la ligne C du RER dans Paris, qui est fermé depuis le 24 janvier à cause de la crue de la Seine, a rouvert ce matin, à l'exception de la station Saint-Michel.

: en raison des nouvelles gelées matinales, les réouvertures de la N1 et de la N118 sont reportées, annonce la préfecture de Police.

: La vigilance orange neige et verglas est désormais levée sur tous les départements encore concernés.

: Superbe matinée d hiver à Limoges. Moins 6 degrés au thermomètre en centre ville. Un samedi sans un bruit dans la ville qui scîntille ....

: Quel temps pour votre samedi ? La vague de froid s'éloigne, même si 8 départements du centre et de l'Ile-de-France restent en vigilance orange. Les nuages vont laisser la place à du soleil progressivement ce matin. Voici les prévisions pour ce matin :







Attention cet après-midi, la pluie va faire son arrivée par l'Ouest :







: On fait un point sur vos conditions de circulation. La RATP annonce que le trafic des bus est "légèrement perturbé" ce matin, en raison du verglas en Ile-de-France. Environ 15% des lignes sont actuellement non desservies. Trois dépôts de bus sont concernés : Massy (Essonne), Pavillon-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Saint-Denis, soit 40 lignes au total sur 300. Le trafic est en revanche "normal" pour les métros et les RER.