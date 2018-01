Intempéries et crues : la Seine monte, Paris et 22 départements en vigilance orange

Ce qu'il faut savoir

La Seine qui déborde à Paris, des champs inondés, des maisons les pieds dans l'eau : crues et inondations menacent une partie de la France, mardi 23 janvier. Dans le Bas-Rhin, une femme de 72 ans a été retrouvée noyée dans une rivière, la Bruche, à Molsheim, indique France Bleu Alsace. On ne connaît pas les causes de la mort.

A Paris, l'agence annonce des niveaux entre 5,40 mètres et 5,70 mètres d'ici mercredi, avec une tendance à la hausse sur les prochains jours. "La Seine à Paris continue à monter et l'on s'attend à un pic de crue à la station [de mesure] du pont d'Austerlitz dans la journée de vendredi", a indiqué le directeur du service central d'hydrométéorologie d'appui à la prévision des inondations, Jean-Marc Dolmière, prévoyant "une crue équivalente à celle de juin 2016", quand la Seine avait atteint 6,10 mètres.

23 départements en vigilance orange. Les 23 départements placés en alerte orange pour des risques de crues et d'inondations par Météo France sont l'Ain, le Doubs, l'Eure, l'Isère, le Jura, la Loire, le Lot-et-Garonne, la Haute-Marne, la Meuse, la Nièvre, l'Oise, le Rhône, la Haute-Saône, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Vosges, l'Yonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Une partie du RER C coupée mercredi. Une partie RER C sera coupée à partir de mercredi afin de garantir la sécurité des personnes et des installations, rapporte France Bleu Paris. La circulation sera interrompue sur sept gares intra-muros de la ligne C : Saint-Michel-Notre-Dame, Musée d’Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du Président Kennedy, Boulainvilliers sont fermées. La gare Pont de l’Alma est d'ores et déjà fermée pour travaux. Cette décision a été prise par la SNCF, en concertation avec les autorités.

Le Rhin sous surveillance. A l'Est, le niveau du Rhin faisait l'objet d'une surveillance particulière car la conjugaison des fortes précipitations et de la fonte des neiges menace de faire déborder le fleuve. Pour le désengorger si nécessaire, le polder d'Erstein (Bas-Rhin), une zone de rétention de crue pouvant stocker 7,8 millions de m3, a été mis en eau mardi.