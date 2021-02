Crues ou pluie-inondation : 25 départements du Nord et du Sud-Ouest toujours en vigilance orange

Au total, 25 départements du Sud-Ouest et du Nord sont toujours placés en vigilance orange par Météo France pour des risques de crues ou de pluie-inondation, lundi 1er février. L'alerte orange aux avalanches a été levée en Isère, selon le dernier bulletin du service météorologique.

Dans le nord de la France, la vigilance "crues" est appliquée au Pas-de-Calais, au Nord, à l'Aisne, à l'Oise, à la Seine-Maritime, à l'Eure, au Val-d'Oise et aux Yvelines. Dimanche soir, un homme de 70 ans est mort à Berlaimont (Nord), après être sorti voir l'évolution de la crue de la Sambre.

Dans la partie sud-ouest, la vigilance "crues" est appliquée à l'Aveyron (ainsi que "pluie-inondations"), la Corrèze (ainsi que "pluie-inondation"), la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Gers, la Gironde, la Haute-Garonne, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. La vigilance "pluie-inondation" seule est appliquée au Puy-de-Dôme et au Cantal.

"Sur les 12 dernières heures, entre 18h et 6h ce matin, on observe des cumuls de l'ordre de 20 à 25 mm sur une grande partie sud de la Corrèze", relève Météo France, ainsi que "de 20 à 40 mm sur l'ouest du Cantal et le nord de l'Aveyron". Les versants ouest du Massif central sont les plus exposés aux précipitations. Ces précipitations devraient durer toute la journée, "sur des sols déjà détrempés", et s'écouler dans des cours d'eau assez chargés.

Plus largement, le temps restera couvert et souvent pluvieux sur une grande partie du pays. Seules les régions méditerranéennes bénéficieront d'un temps plus sec avec quelques gouttes possibles, sous un ciel très voilé. Sur le reste du pays, le ciel sera chargé toute la journée, avec de petites pluies ou bruines sur le nord et nord-est, et des pluies plus continues ailleurs, surtout le matin.