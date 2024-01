Direct Crues : l'Aisne rejoint les six départements déjà placés en vigilance orange, le Pas-de-Calais toujours en alerte rouge

Le mauvais temps se poursuit. Le Pas-de-Calais est toujours placé en vigilance rouge pour crues et en vigilance orange pour les pluies et inondations, mercredi 3 janvier, annonce Météo-France. Par ailleurs, l'Aisne rejoint les six départements qui étaient déjà en vigilance orange pour crues : le Finistère, le Nord et la Meurthe-et-Moselle, mais aussi les Ardennes, la Meuse et la Moselle. Suivez notre direct.

🔶 7 départements en Orange (https://t.co/CSYEovTI83) pic.twitter.com/tIJQj2WQ86 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 3, 2024

Des précipitations et du vent au programme. "Un nouveau renforcement des précipitations est attendu ce mercredi sur le Pas-de-Calais. Les averses deviendront progressivement plus fortes et plus fréquentes en journée", prévient Météo-France. Par ailleurs, "le vent soufflera majoritairement en rafales de 70 à 90 km/h. Sous les cellules les plus virulentes, les rafales pourraient localement atteindre voire dépasser les 100 km/h", prévient l'institut.

Le dispositif de secours renforcé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur X mardi avoir donné instruction "de renforcer le dispositif de secours" avec 120 nouveaux sapeurs-pompiers et des militaires de la sécurité civile.

Une aide de nos voisins européens. Des "moyens très conséquents, de pompage en particulier", vont aussi être déployés, par l'intermédiaire notamment de "réquisitions" dans le secteur privé et d'une aide en provenance d'autres Etats européens, a précisé mardi le directeur général de la sécurité civile au ministère de l'Intérieur, Julien Marion.