Crues et inondations : à Limony, les sinistrés ont vu leur vie basculer

Les inondations ont touché de plein fouet certaines communes comme celle de Limony en Ardèche. Plusieurs habitants ont dû être hélitreuillés pour échapper aux crues.

Arrivés jeudi matin, les secours ont eu fort à faire dans le village de Limony en Ardèche. Une grande partie du village est sous les eaux. Plusieurs personnes ont été évacuées par les airs en à peine deux heures. Gilles Revollon, un habitant de ce village qui était seul chez lui au moment des inondations, ne peut que constater les dégâts. "Quand j’ai ouvert la fenêtre, l’eau commençait à rentrer", déplore le sinistré. Les secours sont ensuite arrivés par hélicoptère afin de l’évacuer.

Plusieurs habitants hélitreuillés

Pour échapper à la montée des eaux, des sinistrés montaient sur les toits. Florence est encore très émue 72 heures après le drame. "On a rapproché cette table et on a mis les chaises les unes sur les autres", déclare la sinistrée. Après s’être hissée sur le toit de sa maison aux côtés de son mari, elle reçoit de l’aide une heure après avoir atteint cet abri de fortune. À ce jour, ce couple ne sait toujours pas s’il pourra retourner chez lui. À Limony, 30 personnes ont été hélitreuillées et aucune victime n’est à déplorer.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.