Crue de la Seine : la gare RER de Saint-Michel-Notre-Dame restera fermée "au moins jusqu'à fin février"

Elle est habituellement fréquentée par 100 000 personnes chaque jour. Le reste du tronçon central du RER C a rouvert samedi.

Les conséquences de la crue de la Seine continuent de se faire sentir dans les transports parisiens. La gare de Saint-Michel-Notre-Dame, située sur le RER C, restera fermée "au moins jusqu'à fin février" a annoncé la SNCF dimanche 11 février. Le reste de la ligne fonctionne de nouveau depuis samedi matin, après plus de deux semaines d'interruption.

100 000 passagers empruntent quotidiennement le RER C à la station Saint-Michel-Notre-Dame, située dans le centre touristique de Paris, et où se fait la correspondance avec le RER B et les lignes 4 et 10 du métro.



De l'amiante tombe du plafond

Durant la crue, de l'eau s'est infiltrée dans le plafond de la gare, faisant tomber des petits morceaux d'amiante. Ces infiltrations importantes nécessitent des travaux de remise en sécurité sur la voûte : le plafond sera recouvert d'une bâche totalement étanche en attendant que le désamiantage complet soit effectué.

"Nous mesurons en permanence le taux de fibres d'amiante dans l'air et pour le moment, nous ne dépassons pas ceux imposés par les normes", a assuré le directeur de la ligne Bertrand Gosselin sur France Bleu Paris.