Cinq départements toujours en vigilance orange pour avalanches et inondations, plusieurs vallées des Pyrénées en alerte maximale

Les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l'Ariège sont toujours placés en vigilance orange pour avalanches, a annoncé Météo France, mardi 20 février.

Dans les Pyrénées, les vallées d'Aspe-Ossau, Haute-Bigorre et Aure-Louron sont en niveau d'alerte maximal (5). Les Pyrénées-Atlantiques sont également concernés par une vigilance orange pour inondation, tout comme le département des Landes.

De "nombreux départs spontanés" d'avalanches mardi

Les chutes de neige ont continué dans la nuit sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées.

Sur les massifs les plus à l'Ouest, l'épaisseur de neige fraîche atteint localement 80 cm à 1 m au-dessus de 2 000 m. Les chutes de neige, intenses dans la matinée de mardi, vont se poursuivre jusqu'à mercredi matin. 50 cm de neige supplémentaires vers 2 000 m sont attendus. Sur les massifs des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, la couche de neige fraîche non consolidée va s'épaissir et le vent de Nord qui se renforce en altitude favorisera des accumulations locales.

De nombreux départs spontanés d'avalanches sont à attendre mardi. Quelques avalanches de grande ampleur, en emportant toute la couche de neige récente, pourraient menacer des infrastructures dans des stations de ski, prévient l'institut.