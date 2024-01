Cinq départements d'Ile-de-France et de Normandie placés en vigilance orange "neige-verglas", le Pas-de-Calais et le Nord maintenus en alerte orange aux crues

Météo-France place cinq départements d'Ile-de-France et de Normandie en vigilance orange à la neige et au verglas, mardi 9 janvier, en raison d'un "épisode hivernal suffisamment notable (...) pour rendre les conditions de circulation difficiles". Il s'agit de l'Essonne, des Yvelines, de l'Eure, de l'Orne et du Calvados. Le Nord et le Pas-de-Calais sont, eux, maintenus en alerte orange aux crues.

"Un axe neigeux s'étend de la région parisienne à la Basse-Normandie. Les quantités de neige tombées sont supérieures à ce qui était attendu", précise Météo-France. A 5h30 du matin, l'agence météorologique a relevé 5 centimètres de neige à Caen (Calvados), 3 centimètres à Evreux (Eure) ou encore 2 centimètres à Paris.

Les flocons vont continuer à tomber dans la matinée et pourraient se poursuivre dans l'après-midi. "Les cumuls de neige attendus sur la Basse-Normandie sont de l'ordre de 5 à 8 centimètres au total sur l'épisode, mais on pourra ponctuellement atteindre 10 centimètres", ajoutent les prévisionnistes, qui notent que la vigilance orange pourrait être étendue.