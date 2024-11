Chutes de neige : cartes postales d’un hiver en automne

La neige, ce n’est pas que des problèmes. C’est aussi des images magnifiques, des jeux d’enfants et des sourires. Ils n’ont pas manqué au cours de cette journée enneigée.

C’est un Paris de carte postale et de boule à neige. À 131 mètres d’altitude, Montmartre et son funiculaire font office de télécabine pour les touristes et pour les sportifs téméraires. La tradition parisienne veut que l’on y skie aux premiers flocons. L’épreuve de la glissade sur les fesses avec une tarte au citron à la main est plus singulière.

La capitale vient brusquement de changer de saison : “Ça fait penser à Noël. Nous sommes bien rentrés dans la période. C’est joli, c’est beau à voir”, s'enthousiasme un badaud. Les rugbymen du XV de France dans le stade du même nom étaient en pleine bataille de boules de neige, pas de glissades ni de blessés avant le match de demain sur herbe, très probablement.

Des paysages de cartes postales

En Bourgogne, la tempête Caetano a repeint la plaine, laissant voir un paysage nordique et apaisant. À Chambord dans le Loir-et-Cher, une jolie vue depuis les 632 fenêtres du château avec une même dominante de blanc.

