Canada : après Ottawa, Montréal en état d’urgence face aux inondations

À perte de vue, des terres noyées sous les eaux. Ces images ont été filmées depuis un blindé de l’armée canadienne. Elle est mobilisée face aux inondations qui touchent l’est du pays. À Montréal (Canada) et à Ottawa (Canada), l’état d’urgence a été décrété. Plus de 2 000 personnes ont dû quitter leur logement. Le niveau de l’eau devrait encore monter. De nouvelles pluies sont attendues dans les prochaines heures et avec les températures élevées, la fonte des neiges s’accélère.

La faute du réchauffement climatique ?

Ce qui inquiète surtout, c’est un barrage sur la rivière rouge, au Québec (Canada). Il menace de céder et en cas de rupture, une vague de deux à quatre mètres se propagerait dans la vallée. En aval, des dizaines d’habitations ont déjà été évacuées. Sur le terrain, les autorités multiplient les visites. La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, est une ancienne astronaute et scientifique renommée. Pour elle, ces inondations ont un responsable : le réchauffement climatique.

