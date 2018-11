Californie : des incendies meurtriers toujours pas maîtrisés

La situation ne s’arrange pas aux États-Unis, en particulier en Californie. Les incendies ravagent toujours l’État de la côte ouest du pays. Agnès Vahramian, la correspondante de France Télévisions aux États-Unis, est en direct de Malibu (Californie). Elle explique que le climat de la Californie s’est réchauffé de trois degrés depuis quelques années, ce qui provoque toujours plus d’incendies. La végétation, plus sèche, est ainsi plus sensible aux grands feux. Les grands vents créent des tornades de feu. Neuf foyers ont été décelés depuis le début de ces incendies.

Les villas de stars touchées

Les habitants essayent parfois d’échapper aux flammes, mais ils ont reçu l’ordre d’évacuer dans tout le sud. Les hélicoptères remplissent leur réservoir dans les piscines des villas de luxe. Celles de Kanye West, Lady Gaga ou Kim Kardashian sont menacées. L’actrice américaine Adrienne Janic filme, elle, les dégâts avec son téléphone. Dans la ville de Paradise, c’est la désolation. Les flammes ont tout dévoré et cinq personnes sont mortes. 6 700 bâtiments ont été détruits. C’est l’incendie le plus destructeur pour le moment. Il faudra au moins trois semaines pour un retour à la normale.

