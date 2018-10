VIDEO. Baléares : inondations meurtrières sur l'île de Majorque

Au moins 10 personnes ont trouvé la mort dans l'est de l'île de Majorque, aux Baléares (Espagne). Deux des victimes sont des touristes anglais et un enfant est toujours porté disparu mercredi 10 octobre. Les images, elles, témoignent de la violence des éléments. Des habitants ont été surpris par la montée des eaux après un violent orage, d'autres sont à l'abri dans les étages. Devant des riverains incrédules, une voiture est littéralement balayée. Un peu plus loin, des habitants peuvent à peine franchir un pont submergé.

De la boue sur des kilomètres

Au fond, on voit un lampadaire qui s'effondre, emporté par les eaux. À voir ces enchevêtrements de tôles, on imagine la puissance de la vague de boue qui a traversé la ville, charriant des dizaines de carcasses les unes après les autres. De la boue sur des kilomètres. La coulée a traversé plusieurs quartiers. Partout dans la ville, des dégâts considérables et des habitants dépassés par l'ampleur de la tâche.

