Australie : Sydney sous un déluge

Le déluge n'a duré que quelques heures, mais il a totalement désorganisé la ville de Sydney (Australie). La circulation n'a pas pu reprendre et les habitants ont du rester calfeutrés chez eux tant la force des vents a provoqué d'importants dégâts. En quelques heures il est tombé autant de pluie qu'en un mois en temps normal. Les pompiers ont été mobilisés en permanence et rarement le pays n'a connu une telle situation. Les secours sont intervenus 47 fois dans la même journée, soit quatre fois plus que d'habitude.

Un mort et des foyers privés d’électricité

Steve Vaughan est responsable des secours ; il indique que 33 interventions ont été recensées uniquement dans Sydney et que neuf personnes ont été transportées à l'hôpital. Une personne a été tuée et 6 000 habitants sont privés d'électricité. À l'aéroport, les avions sont cloués au sol : tous les vols ont été annulés.

