Amérique du nord : les Etats-Unis et le Canada sous le coup d'une tempête hivernale

L'est des Etats-Unis et du Canada subissent encore, lundi 17 janvier, les effets d'une tempête hivernale d'envergure. D'importantes chutes de neige ont provoqué de vastes coupures de courant : plus de 130 000 foyers américains étaient privés d'électricité lundi en milieu d'après-midi, selon le site poweroutage.us.

L'avertissement de tempête hivernale reste en vigueur à travers sept Etats, de la Caroline du Nord dans le sud-est du pays, au Maine situé dans l'extrême Nord-Est. "La tempête hivernale d'envergure qui a sévi sur le tiers Est du pays va doucement se réduire aujourd'hui", a affirmé le National Weather Service (NWS), service météorologique national, dans un tweet lundi matin. Mais "des effets majeurs dus à la neige, à la glace, au vent, et à une submersion côtière vont persister à travers une large zone".

Winter storm warnings in place across several states and officials are urging people to stay off the road, as some areas could see an accumulation of snow, ice and possible coastal flooding. #Izzy #winter #winterstorm #snow #cgtnamerica pic.twitter.com/InT4KA2Azq