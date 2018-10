Alerte rouge dans l'Aude : des précipitations inédites depuis 1996

La vallée centrale de l'Aude connaît "une crue de grande ampleur" inédite depuis 1891.

Au moins six personnes sont mortes dans la nuit du dimanche au lundi 15 octobre dans l'Aude, balayée par des pluies violentes et placée en alerte rouge par Météo France, a indiqué le préfet. Avec plus de 250 interventions des pompiers dans le département, cette zone a été particulièrement touchée par l'épisode orageux qui balaye le sud de la France. En l'espace de 5 heures, "entre 160 et 180 mm d'eau sont tombés sur l'agglomération de Carcassonne", a ajouté le préfet Alain Thirion.

L'eau est montée de 8 mètres en quelques heures

Les communes de Villemoustaussou, Villegailhenc, Conques, "avec des niveaux supérieurs à deux mètres d'eau", Villardonnel, Floure et Trèbes sont les villes les plus touchées, selon le préfet. L'eau est montée de 8 mètres en 5 heures à Trèbes et la crue pourrait atteindre 10 mètres en milieu de journée.

Selon Météo-France, la vallée centrale de l'Aude connaît "une crue de grande ampleur" en raison des "apports très conséquents reçus depuis les affluents de la Montagne noire" qui devaient se poursuivre "jusqu'en matinée". Le réseau de prévention Vigicrues indique pour sa part que la crue a atteint un niveau sans précédent depuis 1891 dans cette zone, c'est-à-dire "pas loin de 7 mètres".

Selon le préfet, dans les communes les plus touchées, "l'accès des secours est quasiment impossible". Des hélicoptères ont été mobilisés pour venir en aide aux victimes.