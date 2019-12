Ajaccio : l'aéroport inondé toujours fermé, une nouvelle technique mise en œuvre pour évacuer l'eau

Le directeur d'exploitation de l'aéroport a détaillé à France Bleu RCFM comment vont se dérouler les nouvelles opérations.

L'aéroport d'Ajaccio, en Corse-du-Sud est toujours fermé mercredi 25 décembre, quatre jours après son évacuation à la suite d'inondations sur la piste d'atterrissage.

L'eau stagne encore et toujours malgré les actions de pompage mardi en fin de journée. Elles ne sont plus efficaces et ont été arrêtées pour tester une nouvelle technique pour évacuer l'eau.

"On est en train de tenter une opération mécanique, a expliqué à nos confrères de France Bleu RCFM, Laurent Poggi, le directeur d'exploitation de l'aéroport. Cela consisterait à créer un siphon naturel au niveau de cette poche d'eau de manière à ce qu'il y ait un écoulement naturel vers le littoral", a-t-il poursuivi. "On espère avoir des résultats concluants et positifs." La Corse a été balayée le week-end dernier par la tempête Fabien avec des rafales jusqu'à 206 km/heure.