DIRECT. Coupures d'électricité, restrictions de circulation... Les premières chutes de neige perturbent une partie du Sud-Est de la France

Ce qu'il faut savoir

Elle était attendue et elle est bien là. La neige tombe à gros flocons sur le quart sud-est du pays, jeudi 14 novembre. Un épisode neigeux qui entraîne des coupures d'électricité et des restrictions de circulation... Suivez notre direct.

Plus de 140 000 foyers privés d'électricité. Une grande partie des habitants de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère vont passer la soirée à la bougie. 140 000 foyers sont privés de courant dans ce strois départements, ont appris France Bleu Drôme-Ardèche et franceinfo auprès d'Enedis. Dans la Drôme et en Ardèche, ces perturbations sont causées par la chute d’arbres sur des lignes électriques, à cause du poids de la neige. Une ligne moyenne tension de 20 000 volts a été coupée à Tournon-sur-Rhône. Elle alimente en temps normal 63 000 foyers en Ardèche. Cependant, seule une partie de ces foyers est privée d'électricité indique Enedis puisque d'autres solutions d'alimentation électrique existent.

Des restrictions de circulation. Les chutes de neige entraînent des perturbations sur le trafic SNCF et sur les routes. Sur Twitter, le préfet de l'Ardèche demande aux automobilistes de ne pas prendre la route. "Les conditions de circulation sont très difficiles. De nombreuses chutes d'arbre sont observées sur les routes", peut-on lire.

Neuf départements toujours placés en vigilance orange. L'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire sont concernés par une vigilance neige-verglas. Le Var l'est pour crues et vagues-submersion. Quant aux Alpes-Maritimes, elles sont en alerte vagues-submersion. Les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse ne sont plus concernés.