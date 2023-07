Inondations, coupures d'électricité, grêlons... Le bilan des dégâts après le passage des orages dans l'est de la France

Cinq départements avaient été placés en vigilance rouge, un niveau rarement déclenché pour ce type de phénomène météorologique.

L'heure est au bilan après le passage de violents orages en France. Plusieurs mesures avaient été annoncées en amont, afin d'éviter le pire, mardi 11 juillet. Les autorités avaient notamment lancé de multiples appels à la prudence, demandant notamment aux habitants de "limiter leurs déplacements". Par précaution, la SNCF avait annoncé l'interruption de plusieurs liaisons TER en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-France-Comté et dans le Grand Est.

Au total, 40 000 impacts de foudre ont été recensés en France par l'observatoire Keraunos, explique sur franceinfo son président Emmanuel Wesolek, et plus d'un millier de communes ont reçu de la grêle. Encore 5 000 clients sont toujours privés d'électricité, mercredi matin, essentiellement en Alsace et en Franche-Comté. Enedis dit avoir mobilisé 200 salariés et prestataires dans les départements concernés, avec l'objectif de rétablir le courant "partout dans la journée".

En Côte-d'Or

Les "secteurs de Beaune et du sud de Dijon" ont été les plus touchés, selon le colonel Tardieu, directeur adjoint du Sdis, interrogé par France Bleu. A Meursanges, une quarantaine de maisons ont été touchées et un poste de commandement avait été installé sur place. "Les grêlons étaient gros comme des boules de pétanques. Mes trois voitures ont été complètement écrasées par la tempête", témoigne un habitant. Des entrepôts ont été touchés, dont un de 3 000 m2 à Sainte-Marie-la-Blanche.

Le plafond du Carrefour City, rue Jeannin à Dijon, s'est effondré suite aux orages de ce mardi 11 juillet 2023. (DAVID SEGAL / FRANCE TELEVISIONS)

L'orage a éclaté vers 19h30 à Dijon, provoquant des torrents ralentissant la circulation dans certaines voies du centre-ville. Le faux plafond d'une supérette s'est effondré, rue Paul-Cabet, quand le vent s'est engouffré. Plusieurs clients se trouvaient encore sur place, mais il n'y a pas eu de blessé, précisent les pompiers à France 3.

Dans le Haut-Rhin

Les pompiers ont effectué environ 210 interventions, notamment pour des chutes de branches ou d'objets sur les voies. Des toitures de maisons ont été arrachées, comme à Pfetterhouse, dans le sud du département. "Les arbres se pliaient, des arbres ont été arrachés", raconte un habitant à France Bleu. Le toit de sa maison s'est envolé et les pompiers sont restés pour tenter de limiter les infiltrations.

"J'étais chez moi et le toit de ma maison s'est envolé", un habitant de Pfetterhouse témoigne après les orages

Les 355 passagers d'un TGV arrêté à Sierentz ont également été pris en charge par la Protection civile et ils ont été hébergés pour la nuit dans un gymnase mis à disposition par la mairie. Des vols ont été annulés à l'EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg entre 20h30 et 21 heures, ajoute France Bleu. A 5h30, quelque 1 412 foyers restaient privés d'électricité, selon la préfecture.

Dans le Territoire de Belfort

L'épisode orageux a été moins intense que les prévisions météorologiques "pouvaient le laisser craindre", souligne la préfecture. Plus de 500 impacts de foudre ont tout de même été relevés et des rafales de vent ont été enregistrées à 109 km/h, précise France Bleu. Principale conséquence : plus de 1 300 coupures d'électricité enregistrées dans la soirée, selon Enedis. Les pompiers ont effectué une vingtaine d'interventions, notamment dans le sud du département, pour des arbres couchés, des caves inondées et des infiltrations dans les maisons.

Dans le Doubs

Les dégâts se limitent à quelques toitures abîmées par le vent dans le nord du département, signale France Bleu. Quelques "arbres en travers" des routes ont nécessité la mise en place de déviations, notamment dans le secteur de Présentvillers. Par ailleurs, dans la soirée, "environ 2 500 usagers d'Enedis" ont été privés d'électricité dans le secteur de Montbéliard, précise la préfecture.

Dans le Jura

Vingt-cinq camps de scouts et 650 personnes ont été mis à l'abri, selon la préfecture, par mesure de prévention. Une ligne à haute tension a rompu en début de soirée, dans le secteur de Pont-de-Poitte, et a brièvement privé d'électricité 6 500 clients. L'électricité a toutefois été rétablie vers 19h45.

⚡️ ☎️

Le Centre de Traitement de l’Alerte 18-112 a activé sa cellule de débordement et le renfort du Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours du @sdis39.

👉N’appelez que pour les #urgences avérées et n’encombrez pas le réseau 📞 📱

Dans l'Allier

Dans ce département temporairement placé en vigilance orange, plusieurs toitures ont été endommagées.

Un arbre couché sur une route entre Creuzier-le-Vieux et Vichy (Allier), le 11 juillet 2023. (FRAN?OIS-XAVIER GUTTON / MAXPPP)

Cela concerne notamment la commune de Gannat, déjà concernée par un épisode violent de grêle, l'an passé en juin. "Mon toit est mort et on a été inondés", témoigne une habitante interrogée par BFMTV. La maire Véronique Pouzadoux a publié la photo de l'un des impressionnants grêlons qui se sont abattus sur place. Les pompiers ont été mobilisés, notamment pour des opérations de bâchage, les habitants étant invités à ne pas monter eux-mêmes sur les toits pour combler les infiltrations.

Toujours sur BFMTV, un habitant de Billy explique que sa maison a été foudroyée dans la soirée, et que de la fumée s'est échappée du toit. Enfin, dans une moindre mesure, les villes de Cusset et Vichy ont également été touchées par les chutes de grêle.