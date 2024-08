Fin de la vigilance orange pluie-inondation à Paris et dans cinq départements d'Ile-de-France

La capitale, sa petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) ainsi que la Seine-et-Marne et l'Essonne sont repassées en vert, a indiqué le prévisionniste dans une mise à jour à environ 1 heure dimanche 18 août. "La perturbation qui a traversé la région parisienne ne donne désormais plus que des pluies faibles", note Météo-France, justifiant la "fin anticipée" de cet épisode de vigilance.

"Les précipitations les plus fortes, qui concernent à cette heure l'est de la Seine-et-Marne, tombent sur des zones n'ayant pas été concernées précédemment", ajoute l'établissement public. Entre 50 et 80 mm de pluie ont été enregistrés dans l'est et le sud de la zone touchée. "On relève comme observations notables 76 mm à Brétigny-sur-Orge (Essonne), 61 mm à Bry (Val-de-Marne)", précise l'agence météorologique. Conséquence de ces fortes pluies, le préfet de Seine-Saint-Denis avait appelé les habitants du département à limiter leurs déplacements et à la "prudence", dans un message diffusé sur le réseau social X.