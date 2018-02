DIRECT. Vague de froid : 68 départements désormais concernés par le plan "grand froid"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Météo France maintient les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var en vigilance orange neige-verglas cet après-midi. "Des chutes de neige ou du verglas dans des proportions importantes sont attendus", annonce l'organisme, alertant sur des conditions de circulation potentiellement "très difficiles", avec des risques d'accident "accrus".

: En cette période de grand froid, comment faire pour venir en aide aux personnes sans-abri ? Dons, collectes, appel au 115... Notre journaliste Margaux Duguet a posé la question à plusieurs responsables associatifs. Eléments de réponse dans cet article.









: Petite, je faisais la météo sur le mur en face de la télé en imitant Nathalie Rihouet ! Et je suis fière aujourd'hui que ce soit ma cheffe de service. Par la suite, une école de journalisme, une formation de météorologue et beaucoup, beaucoup d'entraînement et de passion. Comme pour tout :)

: Une petite question en passant : comment on devient présentateur météo ?

: Les phénomènes seront plus rares mais beaucoup plus intenses. Quand il fera chaud, il fera plus chaud, quand il fera froid, il fera plus froid. Comme cet hiver, où nous sommes passés de la sécheresse presque généralisée aux crues.

: Doit-on s'attendre à ce genre de vague de froid plus fréquemment les prochains hivers ?

: Quelle bonne idée jusqu'à jeudi, car vendredi les températures vont grimper. En plus, c'est une bonne action écolo et environnementale, car nous risquons d'avoir un pic de consommation d'électricité jusqu'à jeudi.

: Peut-on profiter du grand froid pour conserver nos produits dehors afin d'économiser l'électricité ?

: Peut-on se servir de son balcon comme second congélateur ?

: Vous pouvez la trouver facilement sur les sites météo associatifs, comme infoclimat.fr, meteociel.com... Ou regardez France 2 !

: Où trouver la vitesse du vent dans sa ville pour calculer le froid ressenti ?

: Ma foi, je n'y crois pas !

: C'est un froid de canard, y sont ils pour quelque chose ?

: Je m'en souviens bien, j'y étais ! C'était le 13 janvier 1967 à Mouthe (Doubs), avec -36,7°C.

: Quel a été le record de la température glaciale enregistré en France et quand ?

: Pas forcément. Nous avons déjà eu des épisodes neigeux en avril les précédentes années, notamment vers la Normandie.

: Est-ce que ce sera le dernier épisode de grand froid de l'hiver ?

: Mercredi matin, les températures vont monter dans le Sud, jeudi sur tout le pays, et vendredi, on passera même au-dessus des moyennes de saison pour le week-end.

: Est-ce que d'ici vendredi la température va remonter ?

: La vigilance est placée par Météo France, nous ne sommes pas encore dans les seuils de grand froid au niveau des températures relevées. Je vous rappelle que c'est surtout le vent qui accentue tout cela. Mais le plan grand froid a été activé en raison du ressenti.

: Pourquoi il n'y a pas de vigilance orange grand froid ?

: En matinée, nous risquons d'avoir deux à trois centimètres de neige à Bordeaux (Gironde) mercredi. Et en Picardie aussi, on attend entre un et trois centimètres de neige jeudi soir et vendredi. Pas de neige à Paris dimanche par contre !

: Risque-t-on d’avoir de la neige au sol à Paris dimanche ? (information qui intéresse tous les coureurs du semi marathon)

: Va-t-il neiger sur la Picardie ?

: Avons-nous déjà des précisions sur la quantité de neige qu'il tombera en pleine (en ville) mardi ? A Bordeaux...

: Faites comme au ski : ne laissez aucun espace pour que le vent puisse accéder à votre peau. Et faites l'oignon !

: Comment faire pour bien se protéger du froid ?

: Ça ne veut pas forcément dire que ce sera la catastrophe, laissons les saisons se faire plus ou moins tôt. Nous ne pouvons rien malheureusement à ce changement de saison. Pensez à nous envoyer un panier !

: Question pour Anaïs : comment peut-on protéger du gel les arbres fruitiers en fleur ? Dans le Midi, mon abricotier est déjà tout fleuri, ça craint ? Merci

: Si c'était aussi simple, je ne ferais plus ce métier :) Les prévisions saisonnières sont une science trop nouvelle pour s'y fier les yeux fermés !

: Ce type de phénomène laisse-t-il présager, à l'inverse, une canicule cet été ?

: En France, notre climat est influencé de tous les côtés : continent, mer, océan. Oui, nous subissons un changement climatique et les intempéries en France seront de plus en plus intenses dans tous les cas.

: Bonjour, peut-on dire que les conditions météo actuelles et les extrêmes canicule / grand froid ont un rapport avec le réchauffement climatique ?

: A quoi est dûe cette vague de froid ? Est-elle liée au réchauffement climatique ?

: On peut parler de "grand froid" dès que nous sommes dans un grand écart de température, comme actuellement, avec des valeurs 8 à 10°C en dessous des valeurs de saison.





: À partir de quelle température parle t-on de grand froid ?

: Il est marquant car nous arrivons à la fin de l'hiver. Au 1er mars, on passe même au printemps météorologique : les jours se rallongent. Nous ne sommes pas si loin des records de février, il y a entre un ou deux degrés d'écart en fonction de l'endroit. La différence de cette vague de froid est davantage de l'ordre des températures ressenties que relevées.

: Bonjour, cet épisode de froid est-il vraiment si marquant ? Sommes-nous loin des records de froid pour un mois de février ?

: Il s'agit de la différence entre la température à l'abri et la température en plein vent. Imaginez-vous en bas et au-dessus d'un pont, vous ne ressentez pas le même froid :)

: Quelle est la différence entre la température affichée et la température ressentie ?

: Nous risquons d'avoir des records de froid demain matin, notamment dans l'Est, vers le Jura, avec -14°C à Mouthe (Doubs).

: Va-t-on battre des records de froid ? Si oui, à quels endroits ?

: Il y en a qui ont essayé :) N'hésitez pas à nous faire part de vos sensations !

: Est-ce que je peux sortir en short ?

: Oui, nous savons que cela peut engendrer des complications en Île-de-France, car nous avons toujours peur de la neige. Mais comme cette perturbation arrive sur de l'air très froid, aujourd'hui, nous savons déjà que nous allons avoir entre un à trois centimètres du nord de la Bretagne au nord-est, en passant par l'Île-de-France. Nous aurons plus de détails à vous fournir demain.

: Avons-nous déjà une idée de l’importance de l’épisode neigeux qui devrait toucher le centre et l'Ile-de-France jeudi ?

: Oui, il y a un lien avec cette vague de chaud. Pour simplifier, le vortex, une sorte de grande vague d'air froid dans la stratosphère au pôle Nord, s'est scindée en deux : une partie s'est positionnée au nord de la Russie, et une autre vers les Etats-Unis.

: La vague de froid ici a-t-elle un lien avec la vague de chaud au pôle nord ?

: Il s'agit de l'air polaire qui descend directement du centre de la Russie, d'où l'expression "Moscou-Paris". Cela est dû à l'anticyclone au nord de l'Europe, et du coup le vent circule au Sud.