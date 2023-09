Direct Vague de chaleur : les températures maximales "atteignent 30 à 35°C sur la plupart des régions" ce mercredi, prévient Météo-France

La vague de chaleur du mois de septembre persiste dans l'Hexagone. "La journée est à nouveau très ensoleillée et chaude en général sur le pays", annonce Météo-France dans son bulletin du mercredi 6 septembre. "Les maximales restent chaudes et atteignent 30 à 35°C sur la plupart des régions, jusqu'à 36°C localement de la Charente au Poitou et au Centre, voire à l'ouest de la Bourgogne. En bord de Méditerranée et sur les côtes de Manche, il fait un peu moins chaud", précise l'organisme. Suivez notre direct.

Quarante-quatre départements en vigilance jaune canicule. Une large part du centre et de l'ouest de la France est toujours placée en vigilance jaune à la canicule. Météo-France a cependant levé cette vigilance pour les départements de la Creuse, de la Corrèze et du Cantal.

Plusieurs records battus. Mardi à 17 heures, de nouveaux records mensuels ont encore été dépassés, a annoncé Météo-France. Ainsi, les températures ont atteint 31,3°C à Saint-Brieuc (dont le précédent record, 30,4°C, datait de septembre 2016), 34,6°C à Chartres (dépassant les 34,3°C de septembre 2020), 34,3°C à Châlon-sur-Saône (contre 33,8°C en 2020), 35,4°C à Nevers (contre 35,3°C en 2020), 33°C à Langres (contre 32,5°C en 2020) ou encore 31,5°C à Annecy (dépassant les 30,9°C de 2020).

Quel lien avec le réchauffement climatique ? Cette chaleur remarquable en ce début septembre est conforme aux observations des climatologues, selon lesquelles le changement climatique d'origine humaine augmente non seulement la sévérité des canicules mais aussi leur précocité ou leur survenue tardive.