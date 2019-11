DIRECT. Neige : des conditions de circulation difficiles, 300 000 foyers sont toujours privés d'électricité

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: La neige est tombée en abondance sur les hauteurs de la Côte d'Azur, comme l'indique Nice Matin et le compte Météo Côte d'Azur sur Facebook.







: Voici un petit point sur la situation dans le sud-est du pays. La Saône-et-Loire reste placée en vigilance orange neige et verglas et 300 000 foyers sont toujours privés d'électricité comme on le détaille dans cet article.









: 300 000 foyers sont privés d'électricité dans quatre départements (Drôme, Isère, Ardèche et Rhône), annonce Enedis.

: La SNCF précise que l'arbre tombé sur la voie à proximité de Villars-les-Dombes (Ain) engendre une modification du trafic. "Les trains Bourg-en-Bresse-Lyon sont détournés par la ligne d'Ambérieu, ils circulent mais ne desservent aucune gare intermédiaire", écrit-elle.

: Un TER a heurté un arbre qui était tombé sur les voies à proximité de Villars-les-Dombes (Ain). Le trafic est arrêté entre Bourg-en-Bresse et Lyon indique la SNCF sur son compte twitter. Elle précise également que "les chutes de neige ont entraîné des coupures d’électricité sur les lignes". "Des aiguillages et caténaires sont givrés. Les axes Le Puy-St-Étienne-Lyon, Roanne-St-Étienne, Roanne-Lyon et Grenoble-Bourgoin-Lyon sont fermés jusqu’à 8h au moins."

: On vous l'indiquait plus tôt dans ce direct, l'Ardèche recommande au maximum de limiter les déplacements. La Drôme également. Sur twitter, la préfecture "demande aux habitants de ne pas se déplacer". "D’importantes chutes de neige sont encore attendues", rendant les conditions de circulation "très difficiles".

: Bonjour @Transporteur, merci déjà pour votre compliment, c'est gentil. Je ne saurai malheureusement vous donner une réponse précise pour l'ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes, mais sachez que les restrictions prises hier par la préfecture de l'Ardèche qui interdisent notamment la circulation des transports de marchandises supérieurs à 7,5 tonnes sur les routes du département sont encore en vigueur jusqu'à "au moins 9 heures" aujourd'hui a indiqué la préfecture sur Twitter. Par ailleurs, elle demande aux "aux automobilistes de limiter les déplacements non nécessaires afin de laisser les services des routes procéder aux opérations de déneigement et de déblayage". Je vous souhaite bon courage pour cette journée.

: Seule la Saône-et-Loire reste en vigilance orange neige et verglas annonce Météo France dans le communiqué publié ce matin. L'ouest de ce département "conserve encore des chutes de neige assez continues pour les prochaines heures."

: Le temps sera encore perturbé aujourd'hui. Les risques de pluie concernent la façade atlantique, le nord et l'est de la France. Les températures sont encore faibles ce matin avec 4 °C à Paris, à Clermont-Ferrand et 3 à Lyon. Cela ne s'arrangera pas dans l'après-midi avec des pluies sur la majeure partie du pays. Les températures remonteront à peine. Il fera 11° C à Nice et 10 à Perpignan.



: On enchaîne avec le traditionnel point sur l'actualité.



Ce matin, le Sud-Est se réveille sous la neige. 200 000 foyers sont privés d'électricité dans la vallée du Rhône. Ce matin, il n'y a plus qu'un seul département en vigilance orange neige-verglas, la Saône-et-Loire annonce Météo France.



