DIRECT. Météo : toujours douze départements de l'Est placés en vigilance orange "grand froid"

Ce qu'il faut savoir

Météo-France a placé 20 départements en alerte orange, jeudi 11 février. Douze d'entre eux sont en vigilance orange "grand froid" : il s'agit de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la Haute-Marn, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, des Vosges, de l'Yonne et du Territoire de Belfort. L'alerte "neige-verglas" ne concerne plus, jeudi matin, que quatre départements : le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan et la Loire-Atlantique. Suivez la situation dans notre direct.

Quel temps jeudi ? Sur la Bretagne et les Pays de la Loire, des pluies verglaçantes seront possibles localement. Sur le Finistère et les Côtes d'Armor, les pluies seront précédées d'un peu de neige. Le vent d'est soufflera assez fort sur les côtes de la Manche. Plus à l'Est, le temps sera calme, froid et sec.

Températures glaciales. "Les températures observées sont fortement négatives sur les départements en vigilance orange", prévient Météo France. L'agence a relevé à 5 heures : -8 degrés à Troyes, -8 degrés à Belfort (90), -6 degrés à Mulhouse (68), -9 degrés à Epinal (88), -7 degrés à Langres (52), -9 degrés à Strasbourg (67), -9 degrés à Bar-le-Duc (55), -9 degrés à Metz (57) et -11 degrés à Nancy (54).

Quatre départements toujours en vigilance orange "crues". Il s'agit de la Charente-Maritime, de la Gironde, de la Somme et de la Seine-et-Marne.