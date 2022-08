DIRECT. Dix départements placés en vigilance orange aux orages dans le Sud-Est

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Vidéo de la #tornade (alternant en #trombe marine en passant sur les étangs) sur Frontignan au passage des #orages ce matin.Quelques dégâts sur la végétation sont à signaler.Vidéo : Cindy MemSpa pour @MeteoLanguedoc https://t.co/sNlqozVwKu



: Des ruissellements ont été observés sur Baillargues suite aux fortes #pluies et #orages de la matinée.Vidéo : Vanessa Drapp pour @MeteoLanguedoc https://t.co/UNK1OepX22



: Crue-éclair (modérée) du Lez à Montpellier. https://t.co/by3k2RULkr



: Les orages qui ont touché Montpellier et ses alentours depuis ce matin ont déjà donné lieu à des images impressionnantes sur les réseaux sociaux.

: L’épisode orageux se déplace vers le littoral, un nouveau s’annonce en début d’après-midi. Pour notre protection à tous, je vous invite à vous inscrire au dispositif de télé alerte : https://t.co/W0bvyc6eos https://t.co/xc6gnhnXoc

: Système orageux très actif en cours à l'est et au sud de #Montpellier #Hérault avec mitraillage de #foudre : près de 7000 éclairs détectés sur cette zone au cours des 2 dernières heures. Pluie intense sous ces #orages (loc > 50 mm en 1h). Suivi en direct : https://t.co/SbzIIAxfoD https://t.co/7om2pHG4Fs



: Extrême prudence face à l’épisode orageux qui tombe sur #Montpellier, le Lez est sur le point de sortir de son lit. Vigilance face à la foudre, deux arbres foudroyés au parc Montcalm.

: Les orages sont particulièrement violents à Montpellier. Le maire, Michaël Delafosse, signale que le Lez est sorti de son lit, et que deux arbres ont été foudroyés dans un parc. Les éclairs se multiplient dans l'Hérault.

: Les nuages sont là sur l’ouest des Alpes Maritimes mais toujours pas de pluie. La dernière pluie chez nous remonte au…28 juin!! Il a plu hier en Corse, mercredi sur l’Est du département mais rien ici 😩

: Comment ça il pleut ? Je suis à Toulouse et rien de tel ne se passe....

: Secheresse : enfin une nuit de pluie dans les Deux Sèvres et des températures en baisse. En espérant que ce soit la même dans les départements touchés par les incendies et les températures caniculaires. Bon courage aux sapeurs pompiers déployés !!

: Bonjour Luc ! Rafales de vent vers 5h ce matin et IL PLEUUUUT en Bourbonnais ! 🌿

: Vous êtes nombreux à vous réjouir du retour de la pluie en commentaires. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.

: Le soleil cède enfin la place aux nuages. Des précipitations devraient poindre sur une bonne partie de l'Hexagone, de la la Bretagne au Centre-Val-de-Loire en passant par le Sud-Est où elles risquent de se transformer en orages. Les températures seront de 17°C à Aurillac, 26°C à Dijon, 29°C à Marseille et 31°C à Lille.



Voici la carte des prévisions de ce matin :







Et celle de cet après-midi :





: Les dix départements concernés par la vigilance orange pour risque d'orages sont : l'Ain, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, et le Rhône.

: Revenons sur les informations de la nuit :



La reprise de l'incendie entre l'Aveyron et la Lozère a brûlé 500 hectares supplémentaires depuis hier, portant le bilan total à 1260. Plus de 1 000 personnes ont été évacuées de Mostuéjouls et de six hameaux proches.



Dix départements du quart sud-est ont été placés en vigilance orange pour des risques d'orages par Météo France. Plus aucun département n'est concerné par la vigilance orange canicule.



Salman Rushdie a pu recommencer à parler hier soir depuis son lit d'hôpital, selon son agent au New York Times (en anglais). Son assaillant a été mis en examen pour tentative de meurtre. Il a plaidé non coupable.

: Il est 23h15, c'est le moment de fermer ce direct pour la nuit. Terminons avec un point sur l'actualité :



Plusieurs incendies sévissent toujours en France : dans l'Aveyron, la reprise du feu a brûlé des dizaines d'hectares supplémentaires, tandis que 200 hectares ont été réduits en cendres dans le Finistère. En Gironde, le feu est "tenu mais pas fixé", ce qui inquiète les autorités.





Seize départements sont toujours en vigilance orange pour risque de canicule, après la sortie de la Charente-Maritime et des Hautes-Pyrénées, qui ne sont plus concernées. Des orages sont prévus dans plusieurs régions de France ce dimanche.



"Les nouvelles" concernant l'état de santé de Salman Rushdie, poignardé hier dans l'Etat de New York, "ne sont pas bonnes" selon son agent. L'écrivain, qui a été placé sous respirateur artificiel, "va probablement perdre un œil". On fait le point sur cette attaque à l'arme blanche dans cet article, alors que le suspect est poursuivi pour "tentative de meurtre et agression".



Journée faste pour les sportifs français : le nageur Yohann Ndoye Brouard a été sacré champion d'Europe du sur 200 m dos, tandis que la France réalise un beau triplé en triathlon, emmené par Léo Bergère.

: Thibaud, il faut lancer une alerte. Ca y est, il pleut à Toulouse ! 1 mois que ça n'était pas arrivé (ou en tout cas depuis tellement longtemps que je ne m'en souviens pas...)

: Les premiers nuages arrivent dans le Nord Aveyron. Pas d'observation des étoiles ce soir mais pourvu qu'il pleuve, c'est le plus important !

: Bonsoir, enfin la pluie sur le Finistère. On peut enfin respirer. En espérant que ça se déplace et que tout le monde puisse en profiter. Surtout que ça puisse aider sur le front des incendies.

: Dans les commentaires, ce soir, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont soulagées d'avoir vu les premières gouttes de pluie tomber, et celles qui espèrent que la nuit leur apportera ces précipitations tant attendues.

: Les étangs sont de plus en plus asséchés autour de Montpellier. Voici celui des Cabanes de Perols. Tristesse infinie, du jamais-vu 😢





: Bonsoir @Nono38, je pense que vous pouvez remiser l'arrosoir dans l'établi ce soir : plusieurs sites météorologiques prévoient des averses orageuses dans tout le département de l'Isère, demain. Retrouvez nos prévisions par ici.

: Bonsoir FI. Peut-on croire à de la pluie demain dans l'Isère ? Je veux éviter d'arroser à l'eau potable, avec la sécheresse, le potager cette nuit, alors que la pluie arriverait. Merci pour votre aide.

: Bonsoir Thibaud, ça y est la pluie (faible) et les orages débutent sur la façade atlantique et le Pays basque. En espérant que cela humidifie la terre et la forêt landaise.

: Il est 19 heures, faisons un point sur l'actualité :



L'incendie qui a détruit 400 hectares de forêt en Bretagne depuis jeudi n'est pas fixé, mais a cessé de progresser, selon le préfet du Morbihan. En Gironde, le feu est "tenu mais pas fixé" et "la nuit pourrait être difficile".





Seize départements sont toujours en vigilance orange pour risque de canicule, après la sortie de la Charente-Maritime et des Hautes-Pyrénées, qui ne sont plus concernées.



"Les nouvelles" concernant l'état de santé de Salman Rushdie, poignardé hier dans l'Etat de New York, "ne sont pas bonnes" selon son agent cité par le New York Times. L'écrivain, qui a été placé sous respirateur artificiel, "va probablement perdre un œil". On fait le point sur cette attaque à l'arme blanche dans cet article.



En natation, le Français Yohann Ndoye Brouard a été sacré champion d'Europe du sur 200 m dos, tandis que la France réalise un beau triplé en triathlon, emmené par Léo Bergère.



: 🔶 16 dpts en #vigilanceOrangeRestez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 https://t.co/fD8t0E89Yb



: Seize départements restent en vigilance orange à la canicule, mais cette vague de chaleur devrait prendre fin dimanche, avec l'arrivée d'orages sur la majeure partie de la France hexagonale.

: Le temps sera contrasté sur l'Hexagone, demain, avec des orages sur une partie du pays, s'accompagnant d'une chute du mercure et de cumuls de pluies par endroits importants. Les minimales resteront élevées, de 18 à 21°C sur la façade ouest, 22 à 24°C dans le Sud-Est, 15 à 19°C dans le Nord-Est. De la Nouvelle-Aquitaine à la Bretagne et à la Normandie, les maximales ne dépasseront pas 22 à 28°C. On attend 14 à 31°C ailleurs sur le pays. Retrouvez toutes nos prévisions météo par ici.



• Voici la carte de demain matin :







• Et celle de demain après-midi :







: Faisons un nouveau point sur l'actualité :



L'incendie qui a détruit 400 hectares de la forêt de Brocéliande (Morbihan) depuis jeudi n'est pas fixé, mais a cessé de progresser, selon le préfet du département.





Seize départements sont encore en vigilance orange pour risque de canicule, après la sortie de la Charente-Maritime et des Hautes-Pyrénées, qui ne sont plus concernées.



Bison Futé a recensé 917 kilomètres de bouchon au pic de la journée, atteint à midi.





"Les nouvelles" concernant l'état de santé de Salman Rushdie, poignardé hier dans l'Etat de New York, "ne sont pas bonnes" selon son agent cité par le New York Times. L'écrivain, qui a été placé sous respirateur artificiel, "va probablement perdre un œil ; les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie". Un suspect de 24 ans a été arrêté.

: Des orages importants sont attendus sur le quart sud-ouest de la France dans la nuit de samedi à dimanche, selon l'observatoire Keraunos.

: Il est midi, récapitulons les informations de la matinée :



• L'incendie "Landiras-2" qui ravage le sud de la Gironde depuis mardi "n'a pas significativement progressé cette nuit", selon la préfecture, qui annonce toujours 7 400 hectares brûlés. Le feu de Brocéliande (Morbihan) a quant à lui ravagé 400 hectares depuis jeudi.



Seize départements sont encore en vigilance orange pour risque de canicule, avec la sortie de la Charente-Maritime et des Hautes-Pyrénées. Les deux départements de Corse sont toujours en vigilance orange pour risques d'orages.



• "Les nouvelles" concernant l'état de santé de Salman Rushdie, poignardé hier dans l'Etat de New York, "ne sont pas bonnes" selon son agent cité par le New York Times. L'auteur, qui a été placé sous respirateur artificiel, "va probablement perdre un œil ; les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie". Un suspect de 24 ans a été arrêté.



• Moscou confirme qu'elle cherche à obtenir de Washington la libération d'un trafiquant d'arme russe emprisonné aux Etats-Unis, en échange de la basketteuse Brittney Griner et d'un ancien soldat américain, Paul Whelan. Les noms évoqués dans la presse américaine "sont effectivement considérés", a déclaré un diplomate russe.



: "Les salves orageuses de cette nuit et demain viennent mettre un coup d'arrêt brutal à l'épisode de chaleur" dans le Sud-Est, annonce Météo France.