Direct Dépression Caetano : 54 départements désormais placés en vigilance orange "neige-verglas" ou "vents forts" pour aujourd'hui

De la neige jusqu'en plaine et des températures dignes d'un mois de janvier. Avec l'arrivée de la tempête Caetano, l'hiver s'invite jeudi 21 novembre sur l'Hexagone, où 54 départements sont désormais placés en vigilance orange neige, verglas et vent. Dans son bulletin de jeudi matin, Météo-France a placé 54 départements en vigilance orange, dont 33 pour neige-verglas, essentiellement dans la partie nord du pays et dans les Alpes, et 21 pour vent, de la Loire-Atlantique à la Gironde puis sur une ligne allant jusqu'en Savoie. Les deux départements de Corse ont été ajoutés à la liste. Suivez notre direct.

Pour jeudi 21 novembre 2024 :

🟠 54 départements en Vigilance orange



Pour vendredi 22 novembre 2024 :

🟠 29 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/3X0AnMKGpb — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 21, 2024

Circulation difficile. Cette tempête "va traverser la France d'ouest en est et provoquer un épisode hivernal précoce et suffisamment notable pour rendre les conditions de circulation difficiles dans les régions concernées", prévient Météo-France. En Ile-de-France, on attend 1 à 5 cm, localement 5 à 10 cm sur le sud de la région", poursuit Météo-France, qui ajoute que des chutes de neige "sont également attendues à basse altitude sur les Alpes du Sud".

Limitations. Dans plusieurs départements, la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes sera restreinte, avec une vitesse abaissée de 20 km/h et ne pourront pas dépasser. Cela s'appliquera dès 6H dans le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, le Morbihan, l'Orne et la Sarthe, et à partir de 11H dans le Cher, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher et le Loiret. En Ile-de-France, la limitation de vitesse sera abaissée de 20 km/h.

Attention au regel. Pour la journée de vendredi, 29 départements ont été placés en vigilance orange "neige-verglas", sur une bande allant de la Manche jusqu'au Doubs. "Les températures vont notablement chuter et générer du regel sur la neige au sol, rendant donc ces sols très glissants", prévient Météo-France.