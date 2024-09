Au Vietnam, le typhon Yagi a fait au moins 143 morts, selon un nouveau bilan

Une tempête dévastatrice. Le bilan du typhon Yagi est passé à 143 morts et 58 disparus au Vietnam, a annoncé le gouvernement vietnamien mercredi 11 septembre. Les autorités n'ont pas précisé si ce nouveau bilan prenait en compte l'éboulement qui a fait 22 morts et 73 disparus dans un village reculé de la province montagneuse de Lao Cai.

Les conséquences du typhon Yagi ont provoqué l'évacuation de dizaines de milliers de personnes en raison d'inondations monstres, d'une ampleur jamais vue depuis des décennies selon les habitants. Environ 210 000 hectares de cultures ont été détruits, d'après le ministère de l'Agriculture.

La tempête a touché terre samedi matin vers Haïphong avant de s'affaiblir dimanche. Selon une récente étude, les typhons de la région se forment désormais plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique.