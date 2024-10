Typhon Kong-rey : la puissante tempête fait au moins un mort et 73 blessés à Taïwan

Il s'agit du typhon le plus étendu depuis 30 ans et de l'un des plus puissants de ces dernières années.

Le puissant typhon Kong-rey, l'un des plus forts que Taïwan ait connu ces dernières années, a entraîné la mort d'au moins une personne et fait 73 blessés, jeudi 31 octobre, selon un premier bilan des autorités. Le typhon, accompagné de rafales atteignant 184 km/h et de pluies torrentielles, a touché terre à environ 13h40 (heure locale) dans le sud-est de l'île, déjà en proie à la mousson.

Une femme de 56 ans est morte après la chute d'un arbre sur son véhicule, dans le comté de Nantou, a déclaré l'Agence nationale des incendies, tandis que 73 autres personnes ont été blessées. Avant même l'arrivée de la tempête, des vagues de 10 m de haut avaient été observées et au moins 27 personnes avaient été blessées, notamment après des coulées de boue.

A l'origine décrit comme le plus puissant des typhons de l'année, Kong-rey affiche désormais la même intensité que le typhon Gaemi, la plus forte tempête à avoir frappé Taïwan ces huit dernières années, au moment de son arrivée en juillet. Avec un rayon de 320 km, le typhon Kong-rey est considéré comme le plus étendu à toucher terre depuis près de 30 ans.