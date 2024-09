Rafales de vent, montée des eaux... Quelles sont les conséquences de l'ouragan Hélène, qui a frappé la côte sud-est des Etats-Unis ?

Des rafales d'une rare violence et des quantités d'eau colossales. Dans la soirée du jeudi 26 septembre, l'ouragan Hélène a touché terre dans la région du Big Bend, dans le nord-ouest de la Floride, vers 23h10 (5h10 heure de Paris), selon le NWS, le service météorologique américain. D'abord classé en tant qu'ouragan de catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, il a été rétrogradé, vendredi, en catégorie 2. Il s'est affaibli mais reste "extrêmement dangereux", ont averti les autorités, car la particularité d'Hélène est d'être un ouragan particulièrement étendu. Il déferle vers l'intérieur des terres, laissant dans son sillage des routes et des maisons inondées.

Une montée des eaux de la hauteur d'un immeuble de deux étages

L'ouragan Hélène a provoqué d'intenses pluies. Le risque de submersion marine inquiète particulièrement les autorités. La montée des eaux pourrait atteindre six mètres par endroits sur les côtes du sud-est des Etats-Unis, soit la hauteur d'un immeuble de deux étages. Il s'agit d'un "scénario auquel il est impossible de survivre" et qui s'accompagnera de vagues "destructrices" pouvant balayer des maisons et déplacer les voitures, a alerté Mike Brennan, le directeur du Centre américain des ouragans (NHC).

L'ouragan a traversé la Floride jusqu'à la Géorgie voisine, a déclaré le NHC vendredi matin. Des dizaines de millions d'Américains sont sous le coup d'alertes météo. Le NHC a également mis en garde contre d'importantes chutes de pluie dans certains endroits et des inondations potentiellement mortelles, ainsi que de nombreux glissements de terrain et coulées de boue, dans le sud des Appalaches.

Catastrophic and life-threatening flash and urban flooding, including numerous significant landslides, is expected across portions of the southern Appalachians through Friday. Considerable to locally catastrophic flash and urban flooding is likely for northwestern and northern… pic.twitter.com/GA4HofEwpU — National Weather Service (@NWS) September 27, 2024

Des vents forts qui causent des chutes d'arbres

Lorsque l'ouragan Hélène était encore classé en catégorie 4, les vents ont soufflé à 225 km/h. La force du vent s'est amoindrie lorsque l'ouragan a été rétrogradé en catégorie 2 : le NHC a fait état de vents maximums de 175 km/h. Alors que l'ouragan continue de se déplacer rapidement sur la Géorgie, le NHC rapporte que les vents maximums soufflent désormais à 144 km/h environ, avec des rafales parfois plus fortes.

2am EDT Friday #Hurricane #Helene Intermediate Advisory:



The hurricane continues to move rapidly north-northeast into southern Georgia. Maximum sustained winds are now 90 mph with higher gusts.https://t.co/XtkxtGEoBr pic.twitter.com/9TBz7R5QVb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 27, 2024

Néanmoins, ces rafales ont entraîné des chutes d'arbres. Par conséquent, les autorités relèvent de vastes coupures de courant. Plus d'un million de foyers étaient encore privés d'électricité en Floride vendredi matin, selon le site poweroutage.us, qui fait également état de coupures de courant dans les Etats de Géorgie, Californie, Caroline du Nord et Caroline du Sud.

Des habitants retranchés dans leurs maisons barricadées

Plus de 55 millions d'Américains sont concernés par une alerte météorologique avec le passage de l'ouragan Hélène, avec parfois des avertissements de tornade. Jeudi soir, l'ouragan a précisément touché terre "juste à l'est de l'embouchure du fleuve Aucilla", située à quelque 40 km au sud-est de la capitale de Floride, Tallahassee, qui compte environ 200 000 habitants. Sur la côte près de Tallahassee, beaucoup ont fui, après avoir protégé les fenêtres de leur maison avec des planches en bois, et la plupart des commerces ont fermé. Le président américain, Joe Biden, a "exhorté" les habitants à tenir compte des "appels à évacuer" émis par les autorités. "Prenez cela au sérieux, et soyez prudents", a-t-il insisté.

Mais certains, comme John Luper, ont décidé de rester malgré les ordres d'évacuation, par solidarité avec sa mère et son frère. "Ils ne partiront pas. Je suis coincé avec eux", soupire-t-il auprès de l'AFP, en regrettant leur choix. Les autorités du comté de Taylor, en Floride, ont demandé aux habitants n'ayant pas suivi les appels à quitter les lieux à écrire leur nom sur leur corps à l'aide de feutres indélébiles, afin d'aider à leur identification s'ils venaient à être tués.

A Crawfordville, petite ville située à une trentaine de kilomètres au sud de Tallahassee, Patrick Riickert a lui aussi décidé de faire fi des alertes. "Je reste ici. Je vais me retrancher. J'ai confiance en ma foi et le fait que Dieu me protégera", a confié à l'AFP ce quinquagénaire, qui a ses petits-enfants avec lui. Jeudi soir, le gouverneur de Floride a demandé aux habitants qui le peuvent encore d'évacuer, et aux autres de se barricader et de ne pas sortir jusqu'au lendemain matin.

Des aéroports fermés et des milliers de soldats mobilisés

En Floride, l'état d'urgence a été imposé dans presque la totalité de l'Etat. Quelque 3 500 soldats de la Garde nationale ont été mobilisés et 2 000 supplémentaires sont disponibles si besoin, selon le gouverneur. Des fonds fédéraux ont été débloqués, avec du personnel prêt à aider pour des opérations de recherche et de sauvetage, de rétablissement de l'électricité ou de dégagement des routes. Plusieurs aéroports, notamment ceux de Tallahassee et de Tampa, sont fermés.