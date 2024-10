Reportage Ouragan Milton : en Floride, le casino de Tampa réquisitionné pour accueillir les personnes évacuées

L'ouragan Milton, "extrêmement dangereux" selon les autorités, a touché le sud-est des Etats-Unis mercredi soir, balayant la côte de vents violents, de fortes pluies et inondant le centre de la Floride. Des abris de fortune ont été aménagés par les autorités locales, pour donner un refuge aux plus démunis : dans des écoles, des gymnases... et même dans un casino, à Tampa.

Dans l'immense salle de bal, au premier étage du bâtiment, avec moulures dorées et lustres rococo, des centaines de lits de camp ont été installés, tellement serrés que les enfants ont du mal à tourner autour. Au rez-de-chaussée s’alignent des centaines de machines à sous, qui restent ouvertes toute la nuit. "Mon frère est allé jouer, mais moi je reste ici avec mes enfants !, dit Lyanie. L’abri peut accueillir 500 personnes, mais il y en a plus qui arrivent, alors ils laissent entrer tout le monde. Nous on est arrivés à 5h du matin hier, avec nos six enfants, donc c‘est un peu dur… mais ça va aller !"

Des dizaines de bénévoles sont mobilisés, enfermés avec les évacués tout le temps que durera l’ouragan Milton. Z-Jay, l’un de ces volontaires, ne se laisse pas distraire par les dorures qui dénotent avec l’atmosphère de dénuement de l’abri. "Il se trouve dans un casino parce que c’est un endroit bien protégé, fait pour résister, explique-t-il. On ne sait pas combien de temps on va rester ici, des jours ou peut-être des semaines, mais on est prêts à aider les gens autant qu’il le faudra."

Dans les rues de Tampa (Floride) le 9 octobre 2024 (CAMILLE MAGNARD / MICKAEL SIMON / RADIO FRANCE)

La nuit sur les machines à sous

Tous les réfugiés dans ce casino n'ont pas le même profil, ni les mêmes priorités. Dans la salle de jeu, Edward n'est pas là pour les lits de camp : "J'ai du évacuer ma maison qui est à Sarasota, en plein dans l’œil de Milton. J'ai une chambre d’hôtel à côté, alors je viens au casino parce que je sais qu’ils ont de bons générateurs électriques qui prennent le relais s’il n’y a plus de courant".

Rudy, lui, a décidé de passer la nuit sur les manchines à sous. "C'est plus sûr pour moi d'être au casino que chez moi. Je passe la nuit ici. Je vais de temps en temps faire une sieste dans ma voiture, et je reviens jouer. Je ne voulais pas aller dans l'abri avec les autres, qui toussent et qui ont des maladies. Alors j'ai décidé de venir ici, et de jouer !"

Les propriétaires du casino ne voulaient pas de cet abri dans leur établissement. Il a fallu que les autorités locales le réquisitionnent pour qu’ils acceptent cette si étrange cohabitation.