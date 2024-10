Ouragan Milton : près de deux millions de foyers privés d'électricité, et plus d'un mètre d'eau par endroits

L'ouragan Milton, en Floride (États-Unis), a déjà occasionné de graves dégâts dans l'État. Sur les côtes, le vent souffle à plus de 200 km/h, tandis que des habitants se réfugient dans des gymnases aménagés dans les terres.

À Fort Myers en Floride, les rues sont désertées et le risque d'inondation est très élevé. En quelques heures à peine, jeudi 10 octobre, l'ouragan Milton a progressé de plusieurs dizaines de kilomètres dans l'État américain. Près des côtes, les vents extrêmes atteignent les 205 km/h. Les dégâts sont d'ores et déjà importants. Le toit d'un stade, par exemple, est en grande partie détruit.

Un mètre d'eau en 30 minutes

Sur des images tournées dans le sud de l'État, l'eau est montée de plus d'un mètre en l'espace de 30 minutes. Plus d'un million et demi de foyers étaient privés d'électricité jeudi 10 octobre au matin. Un chiffre susceptible d'évoluer rapidement. Les familles qui ont abandonné leur domicile se réfugient dans des gymnases plus près des terres, aménagées en cafétérias de fortune. Les autorités affirment qu'il est désormais trop dangereux d'évacuer et exhortent les habitants encore sur place à se retrancher chez eux. Parmi eux, deux Français : "C'était compliqué de partir, parce que les routes sont bondées", explique l'un d'eux.

