Irma : Saint-Martin, un an après

Un an après l'ouragan dévastateur Irma dans les Caraïbes, la journaliste Catherine Matausch est retournée à Saint-Martin, où elle est en duplex afin de détailler la reconstruction de l'île qui est en cours. "Un an après, la tâche reste immense sur cette île, où beaucoup n'avaient pas de permis de construire, où beaucoup n'étaient pas assurés et où la défiscalisation a eu des effets très négatifs", raconte la journaliste.

Un an après, une question majeure se pose : "A-t-on tiré les leçons d'Irma, un ouragan hors normes dont les vents ont soufflé à plus de 377 km/h ?". Pour y répondre, plusieurs reportages seront diffusés sur France 3. En effet, "à quelques jours de la rentrée des classes, des journalistes de France 3 ont suivi des enfants traumatisés par cet ouragan. Des enfants qui ont appris à apprivoiser le vent, en jouant avec des cerf-volants", conclut la journaliste.

