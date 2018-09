DIRECT. Regardez le discours d'Emmanuel Macron à Saint-Martin, un an après le passage de l'ouragan Irma

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron achève dimanche 30 septembre son déplacement de quatre jours aux Antilles, où il a visité l'île de Saint-Martin et doit se rendre dimanche soir à Saint-Barthélemy, à l'occasion du premier anniversaire du passage dévastateur de l'ouragan Irma. Regardez en direct la conférence de presse du président de la République avec franceinfo.

"En colère". A Saint-Martin samedi, Emmanuel Macron a dénoncé "une île dans laquelle il y a eu trop de connivence, trop d'entente parfois même de la corruption. Il faut que ça cesse". Il s'est notamment dit "en colère avec un système qui s'est habitué à l'inefficacité" dans la reconstruction.

Au contact des habitants. Le chef de l'Etat a multiplié les bains de foule durant son séjour, ne se privant pas de divulger ses conseils aux habitants. Après son échange avec un horticulteur durant les Journées du patrimoine, il a ainsi enfoncé le clou face à des jeunes, leur enjoignant à accepter toutes les offres de travail, "même si ce n'est pas exactement ce qu'on veut".

Un ouragan d'une intensité sans précédent. Avec des vents de plus de 350 km/h, l'ouragan Irma a fait 11 morts à Saint-Martin et endommagé 95% du bâti les 5 et 6 septembre 2017. Un an plus tard, seulement 35% des bâtiments détruits ou très dégradés ont été reconstruits. A Saint-Barthélemy, les stigmates de l'ouragan sont peu visibles et la reconstruction quasiment terminée.