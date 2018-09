Ouragan Florence : les États-Unis sous la tempête

La station-service résiste, mais finit par lâcher sous la violence des vents de l'ouragan Florence. Les pylônes électriques souffrent et plongent les villes dans la nuit, juste avant la montée des eaux. L'ouragan a frappé la côte Est américaine dans la nuit et à l'aube du vendredi 14 septembre. L'onde de choc de vagues, de pluies et de vents venue de l'Atlantique désoriente même les dauphins, pris au piège dans les ports.

Encore 24 à 36 heures d'intempéries

Au matin, les rues de Caroline du Nord sont jonchées de débris et d'arbres. Certains sont tombés sur les maisons. Si l'ouragan a été rétrogradé et son impact moins dévastateur que prévu, les autorités ont appelé les Américains à ne pas se relâcher, craignant des dégâts pendant encore 24 à 36 heures. Les évacuations se poursuivent : quelques heures après le début des perturbations, près de 1 million de foyers sont privés d'électricité.

