États-Unis : Florence frappe durement la Caroline du Nord

L’ouragan Florence se déchaine sur les côtes américaines. En Caroline du Nord, la situation est d’ailleurs critique. L’envoyée spéciale de France Télévisions à Wilmington raconte ce qui se passe. Les conditions sont extrêmes et déjà de premières victimes ont été prises au piège. Une maman et son bébé ont été tués dans leur maison alors qu’ils respectaient les consignes de confinement. Le père a lui été grièvement blessé, un arbre s’est abattu sur le toit de la maison familiale. Scène touchante, les pompiers se sont agenouillés et ont prié devant la maison de la victime.



Pluies torrentielles

L’envoyée spéciale raconte que d’habitude, l’ouragan passe vite, mais que cette fois-ci, il s’est installé sur la Caroline du Nord. Le vent se mêle à des pluies torrentielles et une certaine chaleur. Bordé par l’océan, l’État est désormais envahi par l’eau. La situation ne devrait pas s’arranger avant plusieurs heures.

